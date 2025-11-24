AKTUELNO

Domaći

Predviđa pucanje tikve: Janjuš ubeđen da će Aneli i Alibaba tek ratovati, a evo šta kaže o simpatijama prema Kačavendi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Marko Janjušević Janjuš bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Šta se desilo sinoć na nominacijama? - upitao je Darko.

pročitajte još

Ne treba mi to i neće se ponoviti: Maja menja ploču sa Filipom, otkrila kako je Alibaba zbog nje nasamrio Anitu! (VIDEO)

- Čista manipulacija, jedino su Uroš i Kačavenda bili iskreni otprilike. Sve je bilo Bogougodno i mislim da je Aneli izmanipulisala takmičarima, pa ovo nisu doktori i naučnici ovde - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je istina da je takmičari drugačije gledaju zbog pomirenja s Asminom? - upitao je Darko.

pročitajte još

Ne želim više da je vidim u životu: Luka zauvek u glavi raskrstio s Aneli, pa obrisao patos njenim pomirenjem s Alibabom! (VIDEO)

- Naravno, svi ti koji su bili na strani Asmina su sada spustili loptu s Aneli. Videćeš kad ne budu dobri da će se opet sve dešavati, a ja predviđam da će biti najgore dešavanje između njih dvoje. Verujem da će ovo trajati još maksimalno pet ili šest dana - rekao je Janjuš.

- Šta misliš o tome što oni najmanje o detetu pričaju? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da je neko ko nije gledao rijaliti i upalio zadnja dva dana da gleda, rekao bi da se oni muvaju i da im se vraćaju emocije. Nakon svega što su jedno drugom izrekli, oni prave sad samo sebe budalom i neko će se zapitati: ''Koga vi z*jebavate?'', dobar odnos znači samo da spuste loptu oko deteta i da se dogovaraju oko viđanja s njom. Posle onakvih reči, nema prisećanja o njihovom odnosu, ali mislim da se Asmin sad sprda i da će za pet dana biti opet sve isto - rekao je Janjuš.

- Kakav ti je utisak o Hani? - upitao je Darko.

pročitajte još

Je l' bi ja to trebala da shvatim kao provokaciju? Teodora ogolila dušu o Bebici, pita se još koliko vremena mora da prođe da bi mogla da diše! (VIDEO

- Ne deluje mi da priča dovoljno tečno kao Nerio, nekako neće da priča iskreno i loše stvari. Mislim da se više ona pita u njihovom odnosu, ali on je itekako brani - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta se dešava sa tobom i Kačavendom? - upitao je Darko.

- Ja nju nisam mogao da smislim, ali mi je jako postala draga - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Bili smo drugari s povlasticama: Taki Marinković obelodanio celu istinu o Teodori Delić, pa otkrio kako je pikirala njega i Bebicu (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Brod plovi ka mirnoj luci: Takmičari ubeđeni da će se Alibaba i Aneli pomiriti, tvrde da sve gori među njima! (VIDEO)

Zadruga

Pokajao se, ali mu je glupo da je odjavi: Alibaba ubeđen da se Đukić zeznuo u proceni Teodore i da ga ne radi uopšte jer je mutava plovka! (VIDEO)

Domaći

Bebica je psihopata, maltretira moju ćerku: Slavica Delić razvezala jezik i urnisala bivšeg zeta, a evo šta kaže za Đukića i Teodoru! (VIDEO)

Zadruga

TRAŽI KRIVCA ZA SVOJE POSTUPKE! Luka ubeđen da mu Mina i Dača nameštaju afere: Ponovo uspeo da obrlati Aneli (VIDEO)

Zadruga

Sedi na dve stolice? Vanja spremna da pruži ruku pomirenja Aneli, Kačavendi se ovo zasigurno neće dopasti! (VIDEO)

Zadruga

Promenila ploču: Alibaba unakazio Aneli bolnom istinom u lice i otkrio sve o njenim porodičnim odnosima, ona odustala od poligrafa! (VIDEO)