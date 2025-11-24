Predviđa pucanje tikve: Janjuš ubeđen da će Aneli i Alibaba tek ratovati, a evo šta kaže o simpatijama prema Kačćavendi! (VIDEO)

Preokret!

Marko Janjušević Janjuš bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Šta se desilo sinoć na nominacijama? - upitao je Darko.

- Čista manipulacija, jedino su Uroš i Kačavenda bili iskreni otprilike. Sve je bilo Bogougodno i mislim da je Aneli izmanipulisala takmičarima, pa ovo nisu doktori i naučnici ovde - rekao je Janjuš.

- Da li je istina da je takmičari drugačije gledaju zbog pomirenja s Asminom? - upitao je Darko.

- Naravno, svi ti koji su bili na strani Asmina su sada spustili loptu s Aneli. Videćeš kad ne budu dobri da će se opet sve dešavati, a ja predviđam da će biti najgore dešavanje između njih dvoje. Verujem da će ovo trajati još maksimalno pet ili šest dana - rekao je Janjuš.

- Šta misliš o tome što oni najmanje o detetu pričaju? - upitao je Darko.

- Da je neko ko nije gledao rijaliti i upalio zadnja dva dana da gleda, rekao bi da se oni muvaju i da im se vraćaju emocije. Nakon svega što su jedno drugom izrekli, oni prave sad samo sebe budalom i neko će se zapitati: ''Koga vi z*jebavate?'', dobar odnos znači samo da spuste loptu oko deteta i da se dogovaraju oko viđanja s njom. Posle onakvih reči, nema prisećanja o njihovom odnosu, ali mislim da se Asmin sad sprda i da će za pet dana biti opet sve isto - rekao je Janjuš.

- Kakav ti je utisak o Hani? - upitao je Darko.

- Ne deluje mi da priča dovoljno tečno kao Nerio, nekako neće da priča iskreno i loše stvari. Mislim da se više ona pita u njihovom odnosu, ali on je itekako brani - rekao je Janjuš.

- Šta se dešava sa tobom i Kačavendom? - upitao je Darko.

- Ja nju nisam mogao da smislim, ali mi je jako postala draga - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić