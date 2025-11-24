Trebao je ranije da ode i prekine kontakt: Hana ne može da oprosti Neriu što nije stao uz nju i ćerku, a evo da li je Aneli drži u šaci! (VIDEO)

Priznala sve!

Hana Duvnjak bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o svojim raspravama sa Neriom Ružanjijem,

- Hana video sam da si plakala u rehabu, šta ti se desilo? - upitao je Darko.

- Najviše me pogodilo kad sam čula da Sita i dalje spominje moje dete - rekla je Hana.

- Zbog čega si zamerala Neriu što te ne brani dovoljno? - upitao je Darko.

- Mislim da sam ja malo preterala jer sam bila u lošem stanju zbog svega sa detetom i onda sam se izdrala na njega. Ja mogu sama da se branim, ali za dete kad mu neko kaže on mora da se brani. U neku ruku mu ne mogu zameriti, a u neku ruku mogu. Mislim da treba malo da očvrsne, ali polako - rekla je Hana.

- Zamerila si mu da vas troje kroz sve ovo poslednjih tri godine prolazite zbog njega - rekao je Darko.

- Da, mislim da je ranije trebao staviti tačku na odnos s majkom i da je trebao da se ogradi od te porodice. Trebao da je stane uz mene i Ariu, trebao je biti drčniji i iskreniji. Dete se do sad nije toliko provlačilo, ali mogao je da bude bezobrazniji da ne odemo u Sarajevo već da odemo u Zagreb, ali on je morao da radi kako mu mama kaže - rekla je Hana.

- Da li se plašiš da će te Nerio ostaviti? - upitao je Darko.

- Ne, samo mislim da nam je bolje da odemo iz Dubrovnika i da napravimo novi život, pa da budemo sretni u miru. Ja sam rekla uvek htela da odem iz Dubrovnika jer u tom gradu ne vidim sreću, a on u tome ne vidi loše i želi da ostane tamo - rekla je Hana.

- U kakvom je on okruženju odrastao? - upitao je Darko.

- Ovo što se svi svađaju ovde, njemu je to normalno jer je odrastao u okruženju Ahmićki koje su se sve vreme svađale - rekla je Hana.

- Je l' Aneli ima šta da iznese o tebi? - upitao je Darko.

- Ne, naravno da ne.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić