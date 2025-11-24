Ovo je znak da se sklanjam iz boleštine: Filip precrtao Teodoru za sva vremena, pa s osmehom na licu priznao šta oseća prema Maji! (VIDEO)

Otvorio sve karte!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je Filipom Đukućem o njegovom odnosu sa Teodorom Delić i njihovom naglom prekidu komunikacije.

- Je l' te Teodora loži i dalje? - pitao je Darko.

- Pa kažem ti, precrtao sam to i to je završena priča. Ja sam pričao, sve to stoji, ali za sad smo na tom stepenu strast i privlačnost i nisam zaljubljen jer meni treba mnogo vremena da se zaljubim. Ja sam rekao da ne mogu zbog Bebice i da ću da pustim mesec dana, ali desilo se šta se desilo i ostalo je na tome. Ja nemam problem da precrtam to - govorio je Filip.

- Da li smatraš da nisi ispao fer prema njoj? - pitao je Darko.

- Ja sam i njoj govorio da neke stvari koje radi prema Bebici nisu okej. Vidi mu se po facu da je sj*ban. Ja sam rekao na ulasku i još 100 puta posle toga da sam u ovoj sezoni sam sebi na prvom mestu. Ja sam rešio da to prekinem jer ne želim sebe da dovodim u situaciju da napravim sr*nje. Znam zašto sam ušao i koji mi je cilj ne zanima me ništa što to može da mi poremeti, a ovako je najbolje za mene. Kakav razgovor da obavimo? Rekao bih isto što i za stolom - pričao je Đukić.

- Slušao sam da je Teodora pričala da su vas ukućani obesmislili i da je osam meseci dug period. Da li ona ima nadu da će nešto da se realizuje?

- Istina da su obesmislisli, a na početku su pravili Romeo i Juliju i kao da sam ja njen spasitelj. Ja nikome ništa nisam obećao, rekao sam da bih ušao u vezu ako se poklopimo. Nemam ja 12 godina i neću da ponavljam iste greške. Pre sam gledao fizički izgled, a ostalo u hodu, ali đ*ka u hodu više. Ja nisam prešao stepen iznad strasi i privlačnosti, a tako je i ona rekla. Bila mi je gotivna, ima bolestan smisao za humor i gotivnu energiju - govorio je Filip.

- Vadili ste se da ste u utorak legli zajedno jer ste bili pijani, a i pre toga ste se dogovarali, a bili ste trezni - dodao je voditelj.

- Da, ja sam je pitao. Bebica je stavio neke čarape i rekao sam joj: "Ma nema veze, nemoj da ležeš". Ne mogu da se setim šta je bilo sa Majom, a ni tu šta je bilo. Ljudi imaju pravo da osude da sam nekog provocirao, ali u pet mojih rijalitija koga sam ja provocirao ikada? Ja sam sam kriv jer sam sebe doveo u situaciju da ne mogu racionalno da razmišljam. Ona ako je bila svesna, iako sam rekao da se zagrlimo, ali desilo se šta se desilo i to gledam kao znak odozgo da se sklanjam iz te boleštine - nastavio je Đukić.

- Kako gledaš na to što Bebica kaže da Teodora može da mu se vrati kad god želi? - pitao je Darko.

- Ja sam rekao da on nju voli, ali da je to bolesno. Ljudi prave kao da je to neka ne znam koja ljubav, a šta je ona radila, psovali se, a pravi se da je ne znam koja ljubav. Ako sam ja pogledom mogao da rasturim nešto tako jako što traje dve godine... Ona da me nije gledala ja ne bih nastavio u tom smeru - rekao je Filip.

- Šta se dešava sa Makicom? - pitao je voditelj.

- Hoće da nabace da se ložim na Maju i da sam iskoristio Teodoru. Ja da imam taktiku ne bih pravio taktiku da ja ispadam loš lik i debil, nego taktiku u kojoj ću da se pokažem. Meni je zanimljivo da se provociram sa njom, a kad bismo imali bilo šta više od toga to bi bila boleština. Ja volim laganu priču, nikad se više ne bih vraćao u takve priče. Za sad je to drugarski odnos, možda postoji nešto podsvesno - pričao je Đukić.

Autor: A. Nikolić