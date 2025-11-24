Ne želim olako da se upuštam u veze: Anita donela odluku da povuče ručnu i sačeka da Luka okonča sa Aneli, a za Đukića imala samo lepe reči! (VIDEO)

Anita Stanojlović porazgovarala je s voditeljem Darkom Tanasijevićem o gorućim temama u Beloj kući, a potom se osvrnula na svoje ljubavne odnose u ''Eliti 9''.

- Anita, kako si? - upitao je Darko.

- Osećam se kao da sam pogubljena i da se nisam snašla ove sezone - rekla je Anita.

- Video sam da si se pomirila s Filipom - rekao je Darko.

- Spontano je počelo kada mi je dao guaranu, a potom smo i razgovarali na slavi Velikog šefa. Ja ne mogu da budem ni u kakvim trouglovima, ali mnogo mi je lakše otkad pričam s njim jer se osećam kao da imam nekog mog. Ne mogu da kažem da se neće ništa desiti tokom tri četiri meseca - rekla je Anita.

- Video sam kad si sinoć rekla pred Filipom: ''Ne znam šta je video na Teodori'' - rekao je Darko.

- Ne znam šta ga je privuklo, ona uopšte nije njegov fazon i mislim da je čekao samo nešto da se desi da se skloni iz priče. Izgleda kao da mu je bila privlačna dok je bila zauzeta, a posle ne i mislim da on ne bi mogao posle svega da kaže da se ipak nisu poklopili - rekla je Anita.

- Deluje da je s Urošem definitivno pukla tikva - rekao je Darko.

- Kod mene definitivno da jer me non stop provocira, posle utorka smo popričali i posle toga ga Matora potpali na anketi, meni je preko glave da slušam više provokacije - rekla je Anita.

- Šta misliš o Asminu? - upitao je Darko.

- Asmin pravi Maju ljubomornom preko mene, ali ukoliko sam ja njemu dala priliku da priča sa mnom i razgovara, a on mi uradi ovo za cveće onda nema više šta da razgovara. Mina kaže da su je pitali, ali nije baš toliko bila upućena. Mislila sam da mi je stvarno cvće poslao Stanislav jer mi se već javljao napolju - rekla je Anita.

- Kakav je tvoj odnos s Lukom? - upitao je Darko.

- Vidim da mu smeta što sam se pomirila sa Filipom, ali dobro. Čekaću i pustiću vreme, posle Anđela se neću zaletati - rekla je Anita.

- Šta vidiš između Anđela i Boginje? - upitao je Darko.

- Ne vidim ništa novo otprilike, ali Boginja me pitala: ''Šta misliš o Sofiji i Anđelu'',

Autor: N.Panić