Žestoko: Anđelo dao sud o gorućim temama, pa otkrio svoje namere sa Sofijom i Boginjom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević sa Anđelom Rankovićem u "Šiša baru" komentarisao je sva aktuelna dešavanja koja poslednjih dana tresu Belu kuću.

- Kakva je situacija u kući i šta privlači najveću pažnju? - pitao je Darko.

- Dva trougla Aneli, Asmin Luka i Teodora, Filip i Bebica - rekao je on.

- Kako komentarišeš Lukinu nominaciju? - pitao je voditelj.

- Znao sam da ima neki performans, ne mislim da mu je to u trenutku došlo. Osmislio je, ali je bio iskren. Efektno je bilo na početku, ali kad je ušao u raspravu izgubilo je težinu. Mislim da je bio iskren, ali sam znao da će biti neki performans - govorio je Ranković.

- Teodora, Bebica i Filip? Da li si očekivao da će Filip tako da preseče? - pitao je Darko.

- Meni je nezgodno jer sam dobar sa svima, ali rekao sam Bebici i mislim da sam ga dobro savetovao i da sam branio Filipa. Meni je Filip od starta bio korektan i ispravan. Koliko mogu da procenim Teodoru i Filipa znao sam da neće da uđu u vezu. Bilo je da su se mazili, ali sam znao da neće doći do konkretnih stvari i da će da Filip da se povuče. Ja razumem Filipa jer se povukao. Nisam video Filipa i Teodoru zajedno i Maji sam rekao da njih dvoje sigurno neće biti zajedno. Mislim da se Filip neće vraćati u tu priču, a šta će Bebica i Teodora da rade ne znam, mislim da ima šansi da se pomire - komentarisao je Anđelo.

- Šta se dešava sa tobom i Boginjom? - pitao je Darko.

- Ništa, zezamo se i poljubimo se za laku noć. Ona mi prebacuje da ih imam 10, a ja se samo družim. Sa Sofijom se isto družim, dobra devojka, dopada mi se kako ona priča. Sofija je za sad super devojka, ima lepu energiju, lepo se oblači. U ovom trenutku veza me ne interesuje i samo se družim - odgovorio je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić