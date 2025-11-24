U sebi traži krivca: Bebica sa suzama u očima progovorio o raskidu s Teodorom i shvatio da je on pogrešio, ali se nada pomirenju! (VIDEO)

Ne dolazi sebi!

Nenad Macanović Bebica bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svojim osećanjima prema Teodori Delić, ali i haosu s Filipom Đukićem.

- Kako si Bebice ove nedelje? - upitao je Darko.

- Osećam se kao hrčak kad uđe u točak i vrti se kao majmun. Gledam gde sam sve grešio i koje sam greške napravio. Ja nisam grešan za ovu situaciju, ali imao sam greške koje mi je ona govorila i zamerala mi je što sam uvek bio sebi na poslednjem mestu. Kad izađem odavde, uvek sam svima rešavao probleme i pomoćao, ali očigledno je došlo do toga da ona bude nezadovoljna. Mnogo malo vremena smo imali napolju za sve što smo želeli, ima ona greške, ali to u ovom momentu nije bitno već isključivo gledam svoje greške - rekao je Bebica.

- Šta reći, koju posluku porati? Volim što si iskren - rekao je Darko.

- Pričao sam skoro da se neću pomiriti s njom, ali ja i dalje to želim, sve vreme imam u glavi šta smo mi planirali i želeli. Ona ima svoje greške i probleme, ali me to u ovom trenutku ne zanima. Ne mogu da kažem da nije istina da sam tri sata čistio felnu dok je ona sedela smorena napolju i to je stvarno istina. Ja shvatam šta ona meni priča, meni je to jasno - rekao je Bebica.

- Što niste radili nešto što više njoj prija? - upitao je Darko.

- Nismo imali vremena, mnogo malo vremena smo proveli napolju zajedno i imali, to je nezadovoljstvo koje se skupalo i ja sam svestan toga tako da j*biga. Mnogo mi je teško, znam kako ona mene pogleda i krene da mi se smeje. Meni nije to nada, ali ja znam taj njen pogled i sve to, osećam - rekao je Bebica.

- Je l' iskrena kad kaže da se ne bi pomirila s tobom? - upitao je Darko.

- Nije, namerno me provocira. Ćuti sa strane, a za stolom priča da sam psihopata i sve ostalo. Ona se sad smeje otkad smo pričali, ja sam sve luđi i luđi, ali to smo nas dvoje i šta će da bude ne znam - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić