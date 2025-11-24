AKTUELNO

Domaći

Da li je pomirenje na pomolu? Teodora progovorila o odnosu sa Bebicom, pa priznala da li se razočarala u Filipa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otvorila sve karte!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Teodorom Delić.

- Šta se dešava sa tobom i Nenadom? - pitao je Darko.

- Pitao me je da pričamo, razgovarala sam. Ne želim da to ispada kao lažna nada, želim normalno da pričamo, a on priča da ja prolazim pored njega kao pored neprijatelja. To je kao da pravi neku žrtvu od sebe, ne znam da li očekuje da ga zagrlim? Pričala sam zbog čega sam bila nezadovoljna u vezi. On i dalje misli da ću se pomiriti sa njim, a ja sam sigurna 100% da neću da se mirim sa njim. Dve godine su bile dovoljne da vidim da li mi se dopada taj život sa njim, a on kaže da bi se promenilo, pa se osećam kao da je on nešto uradio - govorila je Teodora.

pročitajte još

Ovo je znak da se sklanjam iz boleštine: Filip precrtao Teodoru za sva vremena, pa s osmehom na licu priznao šta oseća prema Maji! (VIDEO)

- Čime nisi bila zadovoljna? - pitao je voditelj.

- Svaki put kad sam praštala neke stvari i prelazila ja sam to oprostila, ali je nezadovoljstvo ostalo u meni. Od naše veze je napravljena neka bajka. Ja sve mislim da njima kad je odgovaralo da bude krš je bilo, a kad nismo zajedno je bajka. On nije ništa konkretno radio, ali ja sam bila osoba koja je putovala, družila se, izlazila, ali nedostaju mi druženja i putovanja. Ja sam se uljuljkala u njegov život kao privezak i funkcionisala sam kao on jer drugačije nije moglo - objašnjavala je Delićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Otkud promena tvog stava kad je Bebica u pitanju? Do juče si pricala da je psihopata koje ne možeš da se otarasiš? - pitao je Darko.

- Ne želim da izaivam nemile događaje. Mogu da popričam sa njim, ali da to ne shvata kao lažnu nadu i moguće pomirenje. Ja ću da budem fer i odgovoriću mu zbog čega je došlo do ovoga - rekla je ona.

pročitajte još

U sebi traži krivca: Bebica sa suzama u očima progovorio o raskidu s Teodorom i shvatio da je on pogrešio, ali se nada pomirenju! (VIDEO)

- Što si jutros pričala sa njim iz kreveta? Videlo se da gledaš u kamere, domunđavali ste se - dodao je voditelj.

- On je došao do kreveta, a ja sam rekla kad hoće da mi nešto kaže da mi kaže na bubicu, a ne iz kreveta, pa da bude da se domunđavamo. Neka mi kaže lepo šta ima, a ne tako da ispada. Prvo mi je pričao da hoće da ide kući, a ja sam rekla da nema potrebe i da su to gluposti, a ja to vidim kao vid manipulacije. Ja sad treba da se mirim da on ne bi otišao kući? Ne želim da bilo ko ode zbog mene - nastavila je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko te je razočarao Đukić kao lik i muškarac? - pitao je voditelj.

- Iskreno, nije me razočarao. Meni je to očekivano i ne znam kako ljudima nije. Ja znam kako je meni bilo u nekim situacijama i njega opravdavam za te stvari i razumem ga. On je ovde došao zbog sebe, a ne zbog Teodore. Njemu se nije izgradila emocija, kao ni meni. To da je bilo mnogo jako onda bi bilo razočaranje da je odustao, ali pošto nije došlo do emocije zašto bi privlačnost i hemiju branio i bio uz to kad nema smisla? Svako bi se u njegovoj situaciju povukao, a ja prva - govorila je Teodora.

pročitajte još

Predviđa pucanje tikve: Janjuš ubeđen da će Aneli i Alibaba tek ratovati, a evo šta kaže o simpatijama prema Kačćavendi! (VIDEO)

- Da li ti je smetalo što je ispalo da ste pijani zajedno to uradili, a znamo da te je i trezan zvao da spavate zajedno pred žurku? - pitao je Darko.

- Ja sam to totalno skrenula s mozga. On je rekao taj dan da treba da iskuliramo jer je Nenad tako reagovao, ona mi opravdava da smo bili pijani. Ja ne znam kako se ne vidi da sam nekoliko puta rekla Aniti i Mini da ga vrate u krevet, ja sam legla, došao je, a pričaju da sam ga ja odvukla - govorila je Delićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako komentarišeš Majin gest sa Filipom i da li smatraš da je bila spremna da ide na svoju štetu samo da bi dokazala tebi da može da ga preotme? - pitao je Darko.

pročitajte još

Sve karte na sto: Nerio progvoorio o problemima sa Hanom, evo šta mu zamera (VIDEO)

- Šta god da kažem za Maju ispada da sam ljubomorna i sujeta. Nemam ništa protiv nje. Neka radi šta misli da treba i oseća. Meni ništa drugačije nisu pokazali ni ona, a ni ona, a ako u narednom periodu bude drugačije ja ću reći da je drugačija - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Zna ga u dušu: Sofija progovorila o svom odnosu sa Terzom, pa priznala da li je spremna njihovoj ljubavi da pruži novu šansu! (VIDEO)

Domaći

Svi detalji afera sa poznatima: Ena odjavila Breskvičinog brata, pa priznala da li se čula sa Đanijevim sinom! (VIDEO)

Domaći

'GOVORIO JE DA DETE LIČI NA DRUGOG ČOVEKA!' Aneli se prisetila šta je Asmin govorio o njihovoj ćerkici, priznala da STRAHUJE od toga da će tražiti STA

Domaći

Matora spremna za novu ljubav: Progovorila o propalim prijateljstvima, pa priznala da li je u ratu sa Majom (VIDEO)

Zadruga

Jako sam besna: Anđela progovorila o problemima sa Gastozom, priznala da li je spreman da mu pruži novu šansu! (VIDEO)

Domaći

Lagala bih do kraja: Ena Čolić priznala da li sumnja da je TRUDNA, pa obelodanila sve Pejine nesigurnosti zbog kojih joj pravi haos! (VIDEO)