Da li je pomirenje na pomolu? Teodora progovorila o odnosu sa Bebicom, pa priznala da li se razočarala u Filipa! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Teodorom Delić.

- Šta se dešava sa tobom i Nenadom? - pitao je Darko.

- Pitao me je da pričamo, razgovarala sam. Ne želim da to ispada kao lažna nada, želim normalno da pričamo, a on priča da ja prolazim pored njega kao pored neprijatelja. To je kao da pravi neku žrtvu od sebe, ne znam da li očekuje da ga zagrlim? Pričala sam zbog čega sam bila nezadovoljna u vezi. On i dalje misli da ću se pomiriti sa njim, a ja sam sigurna 100% da neću da se mirim sa njim. Dve godine su bile dovoljne da vidim da li mi se dopada taj život sa njim, a on kaže da bi se promenilo, pa se osećam kao da je on nešto uradio - govorila je Teodora.

- Čime nisi bila zadovoljna? - pitao je voditelj.

- Svaki put kad sam praštala neke stvari i prelazila ja sam to oprostila, ali je nezadovoljstvo ostalo u meni. Od naše veze je napravljena neka bajka. Ja sve mislim da njima kad je odgovaralo da bude krš je bilo, a kad nismo zajedno je bajka. On nije ništa konkretno radio, ali ja sam bila osoba koja je putovala, družila se, izlazila, ali nedostaju mi druženja i putovanja. Ja sam se uljuljkala u njegov život kao privezak i funkcionisala sam kao on jer drugačije nije moglo - objašnjavala je Delićeva.

- Otkud promena tvog stava kad je Bebica u pitanju? Do juče si pricala da je psihopata koje ne možeš da se otarasiš? - pitao je Darko.

- Ne želim da izaivam nemile događaje. Mogu da popričam sa njim, ali da to ne shvata kao lažnu nadu i moguće pomirenje. Ja ću da budem fer i odgovoriću mu zbog čega je došlo do ovoga - rekla je ona.

- Što si jutros pričala sa njim iz kreveta? Videlo se da gledaš u kamere, domunđavali ste se - dodao je voditelj.

- On je došao do kreveta, a ja sam rekla kad hoće da mi nešto kaže da mi kaže na bubicu, a ne iz kreveta, pa da bude da se domunđavamo. Neka mi kaže lepo šta ima, a ne tako da ispada. Prvo mi je pričao da hoće da ide kući, a ja sam rekla da nema potrebe i da su to gluposti, a ja to vidim kao vid manipulacije. Ja sad treba da se mirim da on ne bi otišao kući? Ne želim da bilo ko ode zbog mene - nastavila je Teodora.

- Koliko te je razočarao Đukić kao lik i muškarac? - pitao je voditelj.

- Iskreno, nije me razočarao. Meni je to očekivano i ne znam kako ljudima nije. Ja znam kako je meni bilo u nekim situacijama i njega opravdavam za te stvari i razumem ga. On je ovde došao zbog sebe, a ne zbog Teodore. Njemu se nije izgradila emocija, kao ni meni. To da je bilo mnogo jako onda bi bilo razočaranje da je odustao, ali pošto nije došlo do emocije zašto bi privlačnost i hemiju branio i bio uz to kad nema smisla? Svako bi se u njegovoj situaciju povukao, a ja prva - govorila je Teodora.

- Da li ti je smetalo što je ispalo da ste pijani zajedno to uradili, a znamo da te je i trezan zvao da spavate zajedno pred žurku? - pitao je Darko.

- Ja sam to totalno skrenula s mozga. On je rekao taj dan da treba da iskuliramo jer je Nenad tako reagovao, ona mi opravdava da smo bili pijani. Ja ne znam kako se ne vidi da sam nekoliko puta rekla Aniti i Mini da ga vrate u krevet, ja sam legla, došao je, a pričaju da sam ga ja odvukla - govorila je Delićeva.

- Kako komentarišeš Majin gest sa Filipom i da li smatraš da je bila spremna da ide na svoju štetu samo da bi dokazala tebi da može da ga preotme? - pitao je Darko.

- Šta god da kažem za Maju ispada da sam ljubomorna i sujeta. Nemam ništa protiv nje. Neka radi šta misli da treba i oseća. Meni ništa drugačije nisu pokazali ni ona, a ni ona, a ako u narednom periodu bude drugačije ja ću reći da je drugačija - rekla je Teodora.

Autor: A. Nikolić