NOĆ PUNA PRIZNANJA! Taki raskrinkao Teodoru, Alibaba i Aneli na korak da OBNOVE EMOCIJE, Bebica uveren da je pomirenje sa Delićevom IZVESNO!

Šta će se od ovoga obistiniti?

Prethodne noći u "Eliti 9" se održala emisija "Elita - specijal", a gost u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević bio je Taki Marinković, otac Maje Marinković.

On je odmah na početku razgovora otkrio u kakvim odnosima je bio sa Teodorom Delić dok su bili napolju.

- To je malo degutantno zato što se ona i ja družimo duži vremenski period, a ona je devojka puna života i ja nju puno volim. Mi smo se družili, išli smo na ručkove, išli do Manastira i tako dalje. Istina je da je Teodora mene jurila i pikirala me da preko mene uđe u Elitu, iako ja nisam bio u rijalitiju, ja sam non stop u medijima - rekao je Taki.

- Ona je videla kako devojke u nekim drugim rijalitijama stalno spominju mene, pa je krenula njihovim tokom. Mi smo bili drugari i ne smatram da sam iskorišćen, ali doduše na kraju tako ispada. Ona je bila moja drugarica sa povlasticama, ali unutra nije mogla da se nađe na početku. Ja sam joj rekao da nađe nekoga i da se prišljamči uz njega kako bi imala neku priču. Ona je probala tamo, vamo i Bebica se primio na nju kada je ona i počela da se zabavlja s Bebicom. Ona nimalo nije cura ni glupa, a ni naivna. Ona je na njega zavolela na neki način sigurno, ali ga je pikirala kao i mene - rekao je Taki.

On je potom otkrio i da se Teodori zaista dopao Filip Đukić.

- Teodori se svideo Filip, ona voli takve muškarce i to ona voli. Ne mogu Filipa da opravdam, kaže da mu se sviđa devojka u vezi, pa stani iza toga. Bebica je trebao odmah da reaguje kad je video da se gledaju i da mu skrene pažnju, a on je rekao da zna šta radi. Dao joj je vetar u leđa da to radi. Mogla je da izbegne i ode u drugi deo sobe - govorio je Taki.

Za to vreme u "Eliti" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Asminom Durdžićem a on je govorio o svom odnosu sa Aneli Ahmić, koji se ovih dana drastično popravio.

- Nisam dobar s njom na silu, ali mnogo toga gutam. Ima mnogo stvari kojih ona meni kaže, a ja bih drugačije, ali se nekako suzdržim. Sinoć kad mi je uvredila Staniju, onda nisam mogao da prećutim - rekao je Alibaba i nastavio:

- Prija mi zbog Nore i jer vidim da je bolje u glavi, ali ja želim da izvučem iz nje nešto oko njene porodice i da joj otvorim oči da shvati šta joj rade. Pored toga, ja ne osećam ništa prema njoj u emotivnom smislu i ne bih nikad bio s njom posle ovoga - rekao je Alibaba.

Nakon Asmina, na razgovor sa Darkom došla je i Aneli.

- Prija mi izolacija, okej mi je jer sam sa Asminom jer sam živela sa njim tri godine i ništa mi nije strano i nepoznato. Nema neprijatnosti, jednostavno normalno funkcionišemo kao kod kuće kad smo bili - rekla je Aneli i dodala:

- Nisu sećanja, ali komunikacija je bila kakva je i tad bila. Mi smo se i kod kuće tako zezali i osećam se kao da se nikad nismo rastali, nego kao da smo došli ovdee i nastavili, ali ne u ljubavnom smislu. Prija mi da budem sa njim jer je on sad dobar prema meni. Ja i kad budem drska vidim da on spušta loptu, ispitujem njegove reakcije. Iskreno, pozitivno me je iznenadio. On mi je prilazio kad mi je bilo teško, sve sam uzela u obzir i prihvatila sam da on želi sa mnom dobru komunikaciju. Prihvatila sam da spustim loptu zbog Nore. Ja ne vidim zlu krv u njemu, ne osetim je. On je u pravu kad je meni davao savete šta da radim ako odnos sa Lukom ne uspe. Sve je u pravu što je rekao i čak me je posavetovao i otvorio oči. Drugačije je kad te savetuje neko ko te ne poznaje, a drugačije kad te savetuje neko sa kim si živeo - nastavila je Ahmićeva.

Potom je u Šiša bar stigao i Luka Vujović.

- Mislim da sve što Aneli priča, priča kontra i sve što kaže da joj ja radim, ona meni radi. Htela je Anitu da skloni od mene, a onda se ona smeška Anđelu i flertuje s njim. Ja ako sam već ustao i ogradio se od Anite, zbog čega onda ona sutradan ustane i ostavi me? - rekao je Luka.

- Ljudi koji me vole, više će da me vole kad nisam s Aneli. Ja imam emocije prema njoj, ali ja više ne mogu da pređem preko nekih stvari i najviše bih voleo da je više nikad ne vidim u životu - rekao je Luka.

Nakon toga na intervju sa Darkom došla je i Maja Marinković koja je otkrila da se odnos sa Filipom više neće ponoviti.

- Ništa, malo sam razmislila i malo se više popilo. Naš odnos jeste drugarski i jeste prisan, ali scena kao što je bila u utorak meni ne treba. Mi se jesmo njuškali, ali meni to ne treba i neće se ponavljati. Ne znači to da mi nećemo da đuskamo. Ja nisam raspoložena za bilo kakvu vezu, to bi mi bilo samo ograničenje u svemu. Volim da se šalim, družim i komentarišem. Mene normalna veza ne interesuje, samo haos i ludilo. Filipa volim i gotivim kao čoveka, ima on previše devojaka na grbači i one ne mogu da me gledaju na očima. Ako se između nas onako vidno pijanih ništa nije dogodilo, a svaka je završila ispod pokrivača. Filip je meni tu jasan kao dan, ima pravo da radi šta želi. Ovo nema težinu, to su devojke koje nisu inteligentne i ne pada mi na pamet da budem u tom košu. Ja sam drugarica, ostaću drugarica i neću više da ponavljam neke stvari - govorila je Maja.

Marko Janjušević Janjuš pričao je sa Darkom o odnosu Aneli i Asmina.

- Da li je istina da je takmičari drugačije gledaju zbog pomirenja s Asminom? - upitao je Darko.

- Naravno, svi ti koji su bili na strani Asmina su sada spustili loptu s Aneli. Videćeš kad ne budu dobri da će se opet sve dešavati, a ja predviđam da će biti najgore dešavanje između njih dvoje. Verujem da će ovo trajati još maksimalno pet ili šest dana - rekao je Janjuš i dodao:

- Da je neko ko nije gledao rijaliti i upalio zadnja dva dana da gleda, rekao bi da se oni muvaju i da im se vraćaju emocije. Nakon svega što su jedno drugom izrekli, oni prave sad samo sebe budalom i neko će se zapitati: ''Koga vi z*jebavate?'', dobar odnos znači samo da spuste loptu oko deteta i da se dogovaraju oko viđanja s njom. Posle onakvih reči, nema prisećanja o njihovom odnosu, ali mislim da se Asmin sad sprda i da će za pet dana biti opet sve isto - rekao je Janjuš.

Potom je u Šiša bar stigao Nerio Ružanji, koji je pričao o svojim problemima sa Hanom Duvnjak.

- Pogodili ju je jer je Aneli pokrenula temu o njenoj porodici, htela je da ispriča svoju priču, ali joj Aneli nije dala da dođe do reči. Ona nije videla da sam stao dovoljno u njenu odbranu. Možda sam više trebao da je branim, ali nisam hteo ja da pričam njenu priču. Pokušavao sam Aneli da ućutkam, ali je to nemoguće - rekao je Nerio i nastavio:

- Ona je meni rekla da sam trebao da postavim drugačiji stav prema majci, tu je u pravu. Uvek sam opraštao, davao prilike, a nikad nije bilo drugačije. Ona je u pravu kad kaže da je trebalo da podvučem crtu - dodao je Nerio.

Zatim su se Teodora i Nenad Macanović Bebica raspravljali ispred Bele kuće, a on je pokušao da je obrlati i ubedi je da bi joj pomogao da kupi stan nakon "Elite 9", a ona mu je odmah žestoko odbrusila.

- Ja sam želeo da ti pomognem oko tvog stana - rekao je Bebica.

- Ti da mi pomogneš? Ti nos nisi hteo da mi platiš. Ti bi se sad kao i preselio? Ovo su tvoje malverzacije i laži. Ti ne znaš moj odgovor zašto si ušao, a sad ti je odgovor da si hteo da mi pomogneš da kupim stan, kako lažeš tako? Čime si ti meni pokazao da si uz mene što se tih stvari tiče? Uvek si pričao da ćeš da gradiš ogradu, tebe ne zanima da se seliš i nemoj da mi prodaješ te priče. Ti znaš da sam ja sama sebi htela sve da obezbedim, ovo su budalaštine. Ne daj Bože da sam nešto uzela od tebe - dodala je Teodora.

Hana Duvnjak bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o svojim raspravama sa Neriom Ružanjijem,

- Najviše me pogodilo kad sam čula da Sita i dalje spominje moje dete. Mislim da sam ja malo preterala jer sam bila u lošem stanju zbog svega sa detetom i onda sam se izdrala na njega. Ja mogu sama da se branim, ali za dete kad mu neko kaže on mora da se brani. U neku ruku mu ne mogu zameriti, a u neku ruku mogu. Mislim da treba malo da očvrsne, ali polako - rekla je Hana.

Nakon Hane u Šiša bar došao je i Filip Đukić.

- Pa kažem ti, precrtao sam to i to je završena priča. Ja sam pričao, sve to stoji, ali za sad smo na tom stepenu strast i privlačnost i nisam zaljubljen jer meni treba mnogo vremena da se zaljubim. Ja sam rekao da ne mogu zbog Bebice i da ću da pustim mesec dana, ali desilo se šta se desilo i ostalo je na tome. Ja nemam problem da precrtam to. Ja sam i njoj govorio da neke stvari koje radi prema Bebici nisu okej. Vidi mu se po facu da je sj*ban. Ja sam rekao na ulasku i još 100 puta posle toga da sam u ovoj sezoni sam sebi na prvom mestu. Ja sam rešio da to prekinem jer ne želim sebe da dovodim u situaciju da napravim sr*nje. Znam zašto sam ušao i koji mi je cilj ne zanima me ništa što to može da mi poremeti, a ovako je najbolje za mene. Kakav razgovor da obavimo? Rekao bih isto što i za stolom - govorio je Filip.

Zatim je kod Darka stigla i Anita Stanojlović.

- Osećam se kao da sam pogubljena i da se nisam snašla ove sezone - rekla je ona, a potom prokomentarisala svoj odnos sa Filipom:

- Spontano je počelo kada mi je dao guaranu, a potom smo i razgovarali na slavi Velikog šefa. Ja ne mogu da budem ni u kakvim trouglovima, ali mnogo mi je lakše otkad pričam s njim jer se osećam kao da imam nekog mog. Ne mogu da kažem da se neće ništa desiti tokom tri četiri meseca - navela je ona.

Nakon nje u Šiša bar je došao i Anđelo Ranković koji je prokomentarisao trougao između Bebice, Teodore i Filipa.

- Meni je nezgodno jer sam dobar sa svima, ali rekao sam Bebici i mislim da sam ga dobro savetovao i da sam branio Filipa. Meni je Filip od starta bio korektan i ispravan. Koliko mogu da procenim Teodoru i Filipa znao sam da neće da uđu u vezu. Bilo je da su se mazili, ali sam znao da neće doći do konkretnih stvari i da će da Filip da se povuče. Ja razumem Filipa jer se povukao. Nisam video Filipa i Teodoru zajedno i Maji sam rekao da njih dvoje sigurno neće biti zajedno. Mislim da se Filip neće vraćati u tu priču, a šta će Bebica i Teodora da rade ne znam, mislim da ima šansi da se pomire - komentarisao je Anđelo.

Napokon je na intervju kod Darka Tanasijevića stigao i Bebica.

- Osećam se kao hrčak kad uđe u točak i vrti se kao majmun. Gledam gde sam sve grešio i koje sam greške napravio. Ja nisam grešan za ovu situaciju, ali imao sam greške koje mi je ona govorila i zamerala mi je što sam uvek bio sebi na poslednjem mestu. Kad izađem odavde, uvek sam svima rešavao probleme i pomoćao, ali očigledno je došlo do toga da ona bude nezadovoljna. Mnogo malo vremena smo imali napolju za sve što smo želeli, ima ona greške, ali to u ovom momentu nije bitno već isključivo gledam svoje greške - rekao je Bebica i dodao:

- Pričao sam skoro da se neću pomiriti s njom, ali ja i dalje to želim, sve vreme imam u glavi šta smo mi planirali i želeli. Ona ima svoje greške i probleme, ali me to u ovom trenutku ne zanima. Ne mogu da kažem da nije istina da sam tri sata čistio felnu dok je ona sedela smorena napolju i to je stvarno istina. Ja shvatam šta ona meni priča, meni je to jasno - rekao je Bebica.

Nakon njega, progovorila je i Teodora.

- Pitao me je da pričamo, razgovarala sam. Ne želim da to ispada kao lažna nada, želim normalno da pričamo, a on priča da ja prolazim pored njega kao pored neprijatelja. To je kao da pravi neku žrtvu od sebe, ne znam da li očekuje da ga zagrlim? Pričala sam zbog čega sam bila nezadovoljna u vezi. On i dalje misli da ću se pomiriti sa njim, a ja sam sigurna 100% da neću da se mirim sa njim. Dve godine su bile dovoljne da vidim da li mi se dopada taj život sa njim, a on kaže da bi se promenilo, pa se osećam kao da je on nešto uradio - govorila je Teodora, a potom nastavila:

- Svaki put kad sam praštala neke stvari i prelazila ja sam to oprostila, ali je nezadovoljstvo ostalo u meni. Od naše veze je napravljena neka bajka. Ja sve mislim da njima kad je odgovaralo da bude krš je bilo, a kad nismo zajedno je bajka. On nije ništa konkretno radio, ali ja sam bila osoba koja je putovala, družila se, izlazila, ali nedostaju mi druženja i putovanja. Ja sam se uljuljkala u njegov život kao privezak i funkcionisala sam kao on jer drugačije nije moglo - objašnjavala je Delićeva.

Nakon intervjua usledila je Mićina igra istine, na kojoj je otkriveno da Bebica i dalje veruje u pomirenje sa Teodorom.

- Bebice da li bi uradio sve isto posle raskida kao što si uradio? - upitao je Mića.

- Da, kad budem dobio odgovore sve onda će mi biti jasnije. Mislim da će se ona pomiriti sa mnom - rekao je Bebica.

Mića je potom pokušao da dobije odgovore od Boginje.

- Boginja, Anđelo ili Filip? - pitao je Lepi Mića.

- Filip zbog energije, a za Anđela ne znam šta da kažem... Družimo se Anđelo i ja i pričamo, ali tu ništa neće biti. Filip je šuntav, ali iskreniji, a Anđelo previše igra rijaliti - govorila je Boginja i nastavila:

- Anđelo je povučen i miran, ali je u svakoj temi. Mislim da on nije baš iskren i da ne može ništa više da bude od prijateljstva. Mi se samo družimo. Kakav god da je Filip mislim da je on iskren - nastavila je Boginja.

Autor: R.L.