OVO JE ČEKAO MESECIMA: Munjez se javno obratio Bebici nakon raskrinkavanja Teodore, sada je sve jasno (FOTO)

Tokom prethodnih nedelja Nenad Macanović Bebica verio je Teodoru Delić, ali je veriba brzo prekinuta jer je Teodora priznala da je zaljubljena u Filipa Đukića.

Od tog momenta Teodora i Bebica su raskinuli, te je ona pokušala da osvoji Filipa ali ni ta veza nije imala budućnost jer se Filip distanicirao o Teodore.

Tokom tih dana krenulo je raskirnkavanje njenog života i mnogih prevara kako kažu takmičari Elite, te se povela priča da Teodora nikada nije bila verna Bebici, i da su priče Danijela Dujkovića Munjeza tačne, gde je on govorio da je bio sa Teodorom.

Tokom prošle sezone i jednog od sukoba Teodore i Bebice, on je uputio izvinjenje Munjezu jer je pokušavao da mu otvori oči ali nije uspeo u tome. Bebica se nakon toga pomirio sa Teodorom, ali je definitvino sada stavljena tačka na njihov odnos.

Munjez se prisetio javnog izvinjenja Bebice, te je okačio snimak istog a onda se obratio Macanoviću u svom stilu:

- E tako maleni da mi se izviniš za dobro jutro - napisao je Munjez i stavio srce kao podrška Bebici za sve što prolazi.

Autor: pink.rs