OVO JE ČEKAO MESECIMA: Munjez se javno obratio Bebici nakon raskrinkavanja Teodore, sada je sve jasno (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs ||

Tokom prethodnih nedelja Nenad Macanović Bebica verio je Teodoru Delić, ali je veriba brzo prekinuta jer je Teodora priznala da je zaljubljena u Filipa Đukića.

Od tog momenta Teodora i Bebica su raskinuli, te je ona pokušala da osvoji Filipa ali ni ta veza nije imala budućnost jer se Filip distanicirao o Teodore.

NOĆ PUNA PRIZNANJA! Taki raskrinkao Teodoru, Alibaba i Aneli na korak da OBNOVE EMOCIJE, Bebica uveren da je pomirenje sa Delićevom IZVESNO!

Tokom tih dana krenulo je raskirnkavanje njenog života i mnogih prevara kako kažu takmičari Elite, te se povela priča da Teodora nikada nije bila verna Bebici, i da su priče Danijela Dujkovića Munjeza tačne, gde je on govorio da je bio sa Teodorom.

Tokom prošle sezone i jednog od sukoba Teodore i Bebice, on je uputio izvinjenje Munjezu jer je pokušavao da mu otvori oči ali nije uspeo u tome. Bebica se nakon toga pomirio sa Teodorom, ali je definitvino sada stavljena tačka na njihov odnos.

Munjez se prisetio javnog izvinjenja Bebice, te je okačio snimak istog a onda se obratio Macanoviću u svom stilu:

- E tako maleni da mi se izviniš za dobro jutro - napisao je Munjez i stavio srce kao podrška Bebici za sve što prolazi.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: pink.rs

