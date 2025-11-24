AKTUELNO

OVO SE DUGO ČEKALO! Jedna od najpopularnijih folk pevačica stiže u ELITU, a društvo će joj praviti ON: Takmičarima neće biti dobro kada ih budu ugledali

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Ustupljene fotografije ||

Ovog utorka Veliki šef je pripremio pravu poslasticu za sve ljubitelje dobre muzike i kvalitetnog zvuka. Naime, nakon Amidži šou sutra veče u Eliti počinje nesvakidašnja žurka.

Kao što je i poznatno takmičari Elite željno iščekuju utorak kako bi se malo opustili i uživali u dobroj muzici. Veliki šef je spremio nesvakidašnje iznenađenje ovog utorka za takmičare Elite, ali i gledaoce kraj malih ekrana.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Ustupljene fotografije

Naime, u Elitu stiže jedna od najpopularnijih mladih pevačica na našim prostorima, Milica Jokić.

Milica Jokić proslavila se učešćem takmičenju ''Pinkove zvezde'' gde je stigla do samog finala. Kako kažu muzički stručnjaci, ona je jedna od najtelentovanijih mladih pevačica sa naših prostora, snimila je nekoliko uspešnih singlova, a blistava muzička budućnost je tek pred njom!

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Ali to nije kraj, zajedno sa Milicom stiže i sjajni Peca Petaković, aktuelni učesnkim najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde" koji je već osvojio srca publike, te nema sumnje da će provod biti zagarantovan.

Foto: Ustupljene fotografije

Naravno za zagrevanje takmičara zadužen je fantastični DJ Neba koji će svojim miskovima dići Elitu na noge.

Autor: N.B.

