Zadruga

BIO SAM PONOSAN NA TEBE! Alibaba digao Anitu u nebesa jer je O'LADILA Luku, ona OTKRILA DA SVE VREME FOLIRA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poverila mu se.

Anita Stanojlović i Asmin Durdžić šetali su danas po dvorištu i pričali o njenom učešću u rijalitiju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ako si ti u mojim očima jedna od najiskrenijih osoba u rijalitiju - naveo je Alibaba.

- Pa to je realno - rekla je Anita.

- Pre nego što pustim nekog blizu sebe moram dobro da ga isproverevam, imam nepoverenje. Imam 36 godina, skoro 40 - naveo je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa to nije puno, ja učim ovde u rijalitiju, ja sam pre bila pravo dete kad sam ušla ovde - rekla je Anita.

- Najbolje naučiš kad padneš na nos . Na novinarima si ispala faca, bio sam ponosan na tebe. Žena treba da bude hladna, a muškarci se bore da probiju taj led, momak mora da se bori da mu ti kažeš da ti se sviđa- istakao je Durdžić.

- Je l' ti stvarno miliš da bih ja bila s njim (sa Lukom) ovde - pitala je Stanojlovićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

