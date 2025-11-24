NABILA SI KOSU OD KONJA! Sunčica sručila salvu uvreda na račun Maje Marinković! (VIDEO)

Prekipelo joj!

Maja Marinković noćas je izgubila sat, pa je danas pokušala ga da nađe u stvarima ostalih učesnika. Kada je Sunčica Bajić videla da joj Maja pretura po stvarima potpuno je pobesnela.

- Kod mene si zabila ruku, što nisi kod Mine, dobila bi šamarčinu - urlala je Sunčica.

- Juče sam se češljala tu - pravdala se Maja.

- Ti glumiš nešto, nabila kosu od konja i glumi nešto... Ti ćeš da mi rovariš po stvarima. P*čka ti materina - vikala je Sunčica.

Detaljnije o svemu pogledajte u snimku.

Autor: R.L.