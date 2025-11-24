AKTUELNO

SADA JE SVE JASNO! Isplivali dokazi u kakvom je odnosu Hana sa svojim ocem, zbog ovoga mnogima neće biti dobro (VIDEO)

Crno na belo!

Danima se u Eliti i van nje vodi polemika oko odnosa Hane Duvnjak i njenog oca, te su mnogi otkrili da oni nemaju nikakav kontakt, što je Hana porekla i otkrila da se oni i čuju i viđaju.

Pink.rs je došao u posed prepiski Hane i njenog oca gde se vidi da su oni izuzetno bliski i da su stalno na vezi, a pored toga se vidi da Hana redovno šalje slike njene i Neriove ćerke svom ocu.

U porukama se vidi da se Hanin otac stalno raspitivao kako su ona i njegova unuka nakon Neriovog ulaska u Eliti i konstantnih napada koje je imala zbog Site Ahmić.

Detaljnije u nastavku.

