AKTUELNO

Zadruga

STAVI NEŠTO POD MAČ! Matora posavetovala ovog učesnika da MUVA DEVOJKE, a onda se obratila Aniti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

On se zbunio.

Jovana Tomić Matora tokom podele budžeta posavetovala je Viktora Gagić.

- Lep si dečko, nude ti se, stavi nešto pod mač - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neću ulaziti u neki odnos ovde u rijalitiju, a ovako pričam sa svim devojkama - naveo je Viktor.

Kada je došlo na red da podeli budžet Aniti Stanojlović, Matora je ubacila u petu i sve joj rekla u jednom dahu.

- Kad budem osetila netrpeljivost, reći ću, sad gledam sadašnjost, budućnost, nemam ništa nemam nikakav odnos, misliš o meni sve najgore, mislim o tebi sve najgore i to je to - rekla je Matora dok je delila budžet Aniti.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Ime pevača izazvalo haos u Zvezdama Granda: Zbog pokojne majke hteo da ga promeni, Saša Popović se razbesneo, a evo kako je mentorka Ceca reagovala

Zadruga

Nije normalan i ne znam šta hoće: Mina posavetovala Anitu da stavi tačku na priču sa Alibabom! (VIDEO)

Domaći

Majka Darka Lazića ponovo slobodna: Oglasila se bivša žena njenog dečka i poslala šok poruku!

Zadruga

Otvorila dušu: Boginja priznala svoju ljubomoru na devojke koje su bile sa Filipom, pa očitala lekciju Aniti (VIDEO)

Farma

Ovo je novi zadatak za farmere! Moraju da urade ono što NIKADA NISU, a sve spalo na jednog učesnika (VIDEO)

Hronika

SCENA KAO IZ HOROR FILMA! Čovek vozi svojom trakom, a onda se ODJEDNOM iz mraka pojavljuje ON: Pogledajte uznemirujući prizor kod Čeneja! (VIDEO)