STAVI NEŠTO POD MAČ! Matora posavetovala ovog učesnika da MUVA DEVOJKE, a onda se obratila Aniti! (VIDEO)

On se zbunio.

Jovana Tomić Matora tokom podele budžeta posavetovala je Viktora Gagić.

- Lep si dečko, nude ti se, stavi nešto pod mač - rekla je Matora.

- Neću ulaziti u neki odnos ovde u rijalitiju, a ovako pričam sa svim devojkama - naveo je Viktor.

Kada je došlo na red da podeli budžet Aniti Stanojlović, Matora je ubacila u petu i sve joj rekla u jednom dahu.

- Kad budem osetila netrpeljivost, reći ću, sad gledam sadašnjost, budućnost, nemam ništa nemam nikakav odnos, misliš o meni sve najgore, mislim o tebi sve najgore i to je to - rekla je Matora dok je delila budžet Aniti.

Autor: R.L.