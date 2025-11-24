Šok preokret: Filip vinuo u nebesa OVU utorak devojku, nastao MUK u Beloj kući (VIDEO)

Opa!

Takmičari "Elite" danas biraju tri najzahvalnije i tri najnezahvalnije osobe Bele kuće.

- Prvo mesto je Anđelo, on ima dobrotu u sebi. Drugo mesto je Nerio koji ima jako lepe karakterne osobine. Treće mesto je moj drug Bora. Uroš je prema meni nezahvalan. Ja što sam bolja prema njemu, on sve drvlje i kamenje. Zna da bude jako odvratan. Mislim da ne zaslužujem neke stvari od tebe. Drugo mesto je Sunčica. Danas me izvređala kad sam izgubila svoj sat. Treće mesto je Teodora - rekla je Maja.

- Nezahvalan mi je Miki, on je na prvom mestu. Pab nikad nije bio puniji riba, a one je sve ribice odbio. Totalno si nezahvalan... Druga osoba je Joca. On je jako nezahvalan prema Milosavi. Ona njemu sve ugađa, a čovek se ne pomera. Trebao bi da odeš kod Drveta da joj neki poklon pripremiš. Uroš je nezahvalan u prijateljskim odnosima. Čim mu se nešto ne dopadne - počela je Jakšićka.

- Ja se sa Matorom nikad nisam lizao, a Anitu sam maksimalno ispoštovao za dve godine! Pokazatelj da mog prijatelja boli ku*ac za mene - rekao je Uroš.

- Onda ti je interes bitniji nego pravo prijateljstvo! Trebao bi da poštuješ više ljude koji su pravi prijatelji. Zahvalan je Pečenica, drugo mesto Matora i Dragana, a treće mesto je Miki - rekla je Jakšićka.

- Sara se istinski zahvali, ja to osećam. Ona mi je na prvom mestu. Drugo mesto je Rada. Izuzetno je zahvalna što radi sa nama na radiju. Treće mesto je Vanja Prodanović. Ona je slična kao Sara, osećam sa njene strane kao da se iskreno zahvali. Nije da se sad vraćam, ali je stvarno tako. Anastasija nije nezahvalana, ali mislim da Boru i nju loži taj odnos. Meni oni nisu nezahvalni niti bih ih navodio. Aneli je nezahvalna. Mogla si bar na ulasku drugačije da postupiš. Drugo mesto ej Cepko. Koliko god dobrih stvari da mu uradiš, pa jednu lošu uradiš, kanal. Treće mesto je Joca koji živi kao bubreg u loju pored Milosave - rekao je Filip.

Autor: A.Anđić