UNAKAZILA GA JEDNIM POTEZOM: Miljana iznela informacije iz prve ruke o odnosu Ivana i Gore Tržan, pa uništila Bebicu (VIDEO)

Takmičari "Elite" danas biraju tri najzahvalnije i tri najnezahvalnije osobe Bele kuće.

- Na prvom mestu je moja Jovana. Zahvalna sam joj na svakom momentu koji je bila sa mnom i svakoj stvari koju ej uradila za mene. Drugo mesto je Ivan koji je mirio mene i Jovanu prošle godine. Treće mesto je Terza. Nezahvalna je Milosava koja ne prihvata kritike. Drugo mesto je Teodora, ispala je nezahvalna prema svom dečku. Treće mesto je Miljana koja je ispala nezahvalna prema mnei zbog sukoba sa Ivanom - rekla je Dragana.

- Ivan je nezahvalan prema majci svog deteta, uveks e takmičio sa mnom. Nezahvalan je i prem Goci Tržan koja mu je podarila ćerkicu. Govorio je kako ju je posle nastupa odveo u toalet i tu je napravio Lenu. Omalovažava i degradira na svaki mogući način njegovu majku i zato Lena neće ni da čuje za njega. On nije mogao da su udostoji da Željka odvede na more. Od godinu dana video ga je dva dana. Nije se udostoijio da pozove moju majku dok je imala znate već šta. Nezahvalan je prema Raši koji odgaja njegovo dete. Ovde ponižava i Gocu i njega. Drugo mesto je Nenad Macanović Skraćeni. Nezahvalan je što zarađuje novac na konto toga što sam ga ja dovela ovde. Nezahvalan je što sam ga izdržavalča godinu i devet meseci. Živeo je kod nas, bežao je kod nas u Niš. Govorio je da mog oca voli više od svog. Ljubio je krst i izmišljao svakojake gadosti. Izmišljao je kako guramo čačkalice u strujomer...Nezahvalan je prema svojoj ženi, svakojake morbidnosti je iznosio ovde. Jeo je i pio je na naš račun, a vidite kako mi je vratio ovde. Aneli je nezahvalna, da ne pričam o prethodnim sezonama, poverovala sam ovoj žrtvi. Asmin je nezahvalan, a svi znate šta sam uradila sve za njega. Svakakve uvrede sam dobila za njih od kad su u Izolaciji, podržali su i Ivana - rekla je Miljana.

- Ja imam tvoj por*ić od 15 minuta. Šta mi je sve Zola slao o tebi... - rekao je Asmin.

- Je l' tvrdiš? Tužbe! - rekla je Miljana.

- Tvrdim i da sa ku*ca vučeš nedozvoljene sustance - rekao je Asmin.

