Hanu majka nije ostavila! Demantovana još jedna laž: Zavirite u porodični album učesnice Elite, milion uspomena majke i ćerke (VIDEO)

Otkako je postala učesnica "Elite", Hana Duvnjak na meti je brojnih negativnih komentara i kleveta od strane Aneli Ahmić, tetke njenog nevenčanog supruga Neria Borisa Ružanjija, ali i ostalih članova porodice Ahmić koji ne prihvataju njenu ljubav s Nerio, iako imaju dvogodišnju ćerkicu Ariju.

Brojne spekulacije i klevete kruže i na račun Hanine majke, kao i njihovog odnosa, a mi smo došli u posed dokaza koji govore suprotno.

Naime, Ahmići su govorili da je Hanu majka ostavila dok je bila mala, a da to nije istina dogovoljno govore brojne zajedničke uspomene Hane i njene mame tokom čitavog detinjstva, odrastanja, tinejdžerskog perioda...

