SAD ĆE DA PLATI PUNU CENU: Drug Filipa Đukića pristao da prepravi Bebičinu tetovažu, pa dao sud o odnosu Teodore i Filipa (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Anastasija Buđić i Jovan Ilić uključili su bivšeg učesnika Elite i prijatelja Filipa Đukića, Filipa Reljića.

Drug Filipa Đukića, Filip Reljić, uključio se uživo u emisiju kako bi prokomentarisao situaciju između Filipa i Teodore Delić, koja je ostavila svog verenika Nenada Macanovića Bebicu zbog Đukića. Reljić se takođe osvrnuo na too kada je istetovirao Teodorin lik na Bebičinoj ruci, otkrivši svoj stav o svemu što se sada dešava.

- Meni je malo bilo neralno kad sam video šta se dešava, ali je bilo i očekivano. Velike su šanse da bih ja prepravljao tu tetovažu opet. Bebica i ja smo već pričali o čiča Draži ili neka samurajska glava. Dobro bi možda i neki đavolak pao ili neka lobanja, ima veselih ideja. Tanka je granica između zaljubljenosti i ludosti. Nisam imao do sada nekoga ko je tetovirao devojku ili dečka. Imao sam muža ili ženu, ali ovo ne. Bio sam šokiran, a i nisam bio šokiran. On mora da se pomiri sa njom sad. Teško da ćeš ti nekoga da uveriš da su tetovaže loše ako se istetoviraš. On je nju odbrao, on je njegova karakterna osobina. On nju mora da vrati nazad inače će ispasti glup ako ne prepravi tu tetovažu.

Prokomentarsio je i sukob Bebice i Đukića, te je priznao da između Filipa i Teodore ne vidi ništa.

- Baš je jadno kad je Bebica nasrnuo na Filipa. Meni je Filip prijatelj, a njega znam samo sa jednog termina. Svi mi stavljamo maske kad dolazimo u socijalne interakcije, možda je i on imao. Mislim da on više treba da se ljuti na Teodoru nego na Filipa. Siguran sam da njemu to Đukić ne bi radio na gajbi, ali u Eliti su. Ja sam siguran da bi oni išli u krevete koji su na drugom mestu. Ja se ne slažem sa tim što je Filip uradio i po meni to nije baš moralno. On njemu nije skinuo Teodoru, oni su prvo raskinuli. Ne vidim u čemu je problem. Mislim da on nije razmišljao o Bebici tad. Ja nisam ni verovao da će to između njega i Teodore potrajati, nisu mi kliknuli. Ja znam Teodoru i znam Đukića. To je neki moj osećaj. Vidim da je najbolju konekciju stvorio sa robotom. Šteta što nisu ubacili ženskog robota.

Kada su ga pitali da li će naplatiti Bebici prepravku tetovaže, kratko je odgvorio:

- Sad će plaititi punu cenu

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić