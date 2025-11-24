Bilo je svašta! Stanislav Krofak progovorio o odnosu sa Anitom: Trajalo je mesec i po dana

U "Eliti" se poslednjih dana mnogo spekulisalo o odnosu Anite Stanojlović i bivšeg učesnika Stanislava Krofaka, naročito nakon što joj je Asmin Durdžić podvalio cveće uz poruku "Budemo videli", koja ju je navela da pomisli da joj je upravo MMA borac poslao cveće.

Stanislav je to demantovao na društvenim mrežama i u medijima, a potom progovorio o odnosu sa Anitom.

- Mi smo se jedno vreme konstantno dopisivali i znam njeno mišljenje o svemu. To dopisivanje je bilo ovog leta, trajalo je mesec i po dana, ali nismo se nikada videli – rekao je Stanislav, a na pitanje da li je to bilo muvanje ili nešto drugo, kroz osmeh je odgovorio.

- U porukama je bilo svašta tu se završilo i to je to. Bilo je svega, ne mogu se setiti jer je bilo pre par meseci, ali ne mogu sada otvarati poruke. Normalno smo se dopisivali, ne želim da otkrivam da li se ona meni svidela ili ja njoj jer je ona unutra i ne želim da joj pravim probleme i da dobija pitanja u vezi mene. Neka ostane na tome, da se nismo videli i da se tako završilo, ali stoji da je lepa i zgodna devojka - rekao je on za Blic.

Autor: D. T.