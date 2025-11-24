AKTUELNO

Domaći

Žestoki rat tetke i sestrića! Aneli i Nerio totalno zaratili na krv i nož, umešao Alibaba i nastao haos! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gori sve!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Neriu Ružanjiju koji je progovorio o svađi s Aneli Ahmić.

- Nerio, ko te najviše razočarao? - upitao je Milan.

pročitajte još

Sve karte na sto: Nerio progvoorio o problemima sa Hanom, evo šta mu zamera (VIDEO)

- Tetka me najviše povredila, ali na današnjoj anketi su me najviše povredili Terza, Dragana i Matora - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njega je Sita najviše volela jer je imao sve moguće igrice i aparate, zato nije izlazio iz svoje sobe - rekla je Aneli.

- To je istina, ali moja majka nije marila za mene - rekao je Nerio.

- Lazeš sve, sram te bilo. Majka ti je kupovala sve novo - rekla je Aneli.

pročitajte još

Predviđa pucanje tikve: Janjuš ubeđen da će Aneli i Alibaba tek ratovati, a evo šta kaže o simpatijama prema Kačavendi! (VIDEO)

- Od trianeste godine se nisam smeo javiti tetkama da me sestre ne vide - rekao je Nerio.

- Aneli, ti znaš da je ovo istina i ne znam zašto braniš nešto što ne možeš da odbraniš - rekla je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ti znaš, stoko jedna. Nemoj da ja pričam šta ste svi vi radili - rekla je Aneli.

- J*bala te tetka i Sita - rekao je Asmin.

pročitajte još

Presekao: Nerio zauvek završio sa tetkom Aneli, Hana otkrila koja je NAJJEZIVIJA stvar koju je doživela od Ahmića! (VIDEO)

- Klošaru jedan - rekla je Aneli.

- Navelo ga je troje ljudi, ne znam ko je licemeran. Svi ćute, ne vidim problem. Ja svom detetu ne bi dao prvo da ide u porodicu da se ne dr*gira - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Je l' ti krivo što ga ti nisi primila? Sara Raičević i Boginja brutalno zaratile zbog Đukića, nastao opšti haos! (VIDEO)

Zadruga

Karambol u Eliti: Bukti nikad žešći rat Kačavende i Luke, umešali se Aneli i Janjuš, nastao haos! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK: Nerio priznao da ga je blam ponašanja tetke Aneli, Anđelo i Anita zaratili sa Miljanom! (VIDEO)

Domaći

BRUTALAN RAT BORE SANTANE I ENE ČOLIĆ: Pljušte žestoke uvrede na sve strane, opšti haos u programu uživo! (VIDEO)

Zadruga

Zdepasta mala debela aljkavuša: Maja repetirala vređalicu i brutalnim prozivkama urnisala Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Fan te prestigao: Bukti nikad žešći rat Miljane i Aneli, umešao se Alibaba i pokušao da smiri strasti! (VIDEO)