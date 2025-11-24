Žestoki rat tetke i sestrića! Aneli i Nerio totalno zaratili na krv i nož, umešao Alibaba i nastao haos! (VIDEO)

Gori sve!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Neriu Ružanjiju koji je progovorio o svađi s Aneli Ahmić.

- Nerio, ko te najviše razočarao? - upitao je Milan.

- Tetka me najviše povredila, ali na današnjoj anketi su me najviše povredili Terza, Dragana i Matora - rekao je Nerio.

- Njega je Sita najviše volela jer je imao sve moguće igrice i aparate, zato nije izlazio iz svoje sobe - rekla je Aneli.

- To je istina, ali moja majka nije marila za mene - rekao je Nerio.

- Lazeš sve, sram te bilo. Majka ti je kupovala sve novo - rekla je Aneli.

- Od trianeste godine se nisam smeo javiti tetkama da me sestre ne vide - rekao je Nerio.

- Aneli, ti znaš da je ovo istina i ne znam zašto braniš nešto što ne možeš da odbraniš - rekla je Asmin.

- Šta ti znaš, stoko jedna. Nemoj da ja pričam šta ste svi vi radili - rekla je Aneli.

- J*bala te tetka i Sita - rekao je Asmin.

- Klošaru jedan - rekla je Aneli.

- Navelo ga je troje ljudi, ne znam ko je licemeran. Svi ćute, ne vidim problem. Ja svom detetu ne bi dao prvo da ide u porodicu da se ne dr*gira - rekao je Terza.

Autor: N.Panić