Opšti haos u Beloj kući: Hana na meti žestokih napada, Maja i Bebica skočili da brane Neria i nju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Na samom početku emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o odnosu takmičara prema Neriu Ružanjiju i Hani Duvnjak.

- Ja imam ćerku od 19 godina, mi smo prošle najteži period oko trinaeste godine. Danas može svako da se drogira, to je najveća bolest i nekad roditelji sahranjuju decu zbog toga. Neke stvari mi se ne uklapaju i drugi je tok priče - rekla je Jakšićka.

- Ti si našla nešto da pričaš, budaletino? Svi ste došli zbog para ovde, a njega ste napali da sve laže - umešao se Bebica.

Bilo je svašta! Stanislav Krofak progovorio o odnosu sa Anitom: Trajalo je mesec i po dana

- Mi verujemo da je morbidno ono što je Sita uradila, ali smo isto čuli od Neria i Asmina, a detalj nismo saznali zbog čega je tako sa porodicama. Nerio je znao razlog, ali nije hteo da uplaće Hanu i njenu porodicu. Postoje laži sa Sitine strane, ali ono što smo čuli na početku menja tok oko čega se dve porodice ne vole - dodala je Matora.

- Ako je ona bila dobra majka zašto nije uhvatila i Hanu i Neria i odvela ih na lečenje? - rekao je Macanović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije svaka majka majka, ima roditelja koji su demoni. Hana mi je pričala kad je dečko od njene majke izašao iz zatvora da je bio na herioni, da je baka tad brinula o njoj. Sve i da je bilo tako ne može mali da se zatvara. Tako je i mene moj otac hteo da zaključka, ja sam bežao i samo je ispao problem - govorio je Sale Luks.

- Hana, zašto je tvoja majka živela u hotelu gde žive narkomani i napušteni ljudi? - pitao je Asmin.

Žestoki rat tetke i sestrića! Aneli i Nerio totalno zaratili na krv i nož, umešao Alibaba i nastao haos! (VIDEO)

- Tako je želela, ona je normalna - dodala je Hana.

- Ja se ne slažem kad Neria navode na ankete, dečko ima pravo da se bori za svoju porodicu. Luks je dobro rekao, nije svaka majka majka. Nerio je došao da ispriča svoju stranu priče, a oni sad spinuju priču. Ovde se radi o odnosu Neria i njegove majke, ne znam zašto se spinuje na narkomaniju? Niko nije sjajan i zlat, svi oni ne znaju za to i morališu da bi tamo ispalo kako treba. Hana je normalna devojka, kulturna, prizemna i ne vidim čemu ponižavanje? - komentarisala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

