Mrš, izdajice porodice: Aneli pala roletna i iz petnih žila zaurlala na Neria, Kačavenda osula rafalnu paljbu po njoj i Siti! (VIDEO)

Karambol u Eliti!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi, koja je ispalila rafalnu paljbu po Siti Ahmić i Aneli Ahmić jer nisu znale da vaspitaju Neria Ružanjija.

- Ukoliko je neka familija poznata po narkoticima, to su Ahmićeva, a ne moja porodica - rekla je Hana.

- Naravno da je licemerno reći da je Nerio pokvaren i da je svaka majka majka, to je odvratno i spinovanje priče. Roditelji su ti koji su odgovorni i ja sam razgovarala sa Hanom, a ona je rekla da nikad ne bi ovde ušla već su indirektno uvučeni u priču. Najlakše je dete zaključati u sobu i kupiti mu najnovije telefone i igrice, a da su sve majke onda ne bi postojali domovi za nezbrinutu decu. Moja deca ne mogu da budu n*rkomani i bili su pod nadzorom dvadeset sati dnevno. Kada se koristi h*ptanon, mora da bude zapisano u državnim ustanovama i ne bi bilo dozvoljeno da se čuva njihovo dete. Je l' ovde sad tema skupa i jeftina dr*ga? Bebica i Maja su u pravu da ne vidim problem i nisu problem Hana i njena porodica, silom ne može ništa da se radi. Videla sam i čula zvanične dokaze da su Aneli i Sita koristile dr*gu. Moraš da se baviš svojim detetom, kako onda da joj se dete ne dr*gira kada majka ne priča o njemu? Majka mu je uzela imovinu, a on je ostao bez oca ne svojom krivicom. Na šta ova deca da liče kada su izbačeni na ulicu bez kirije i kada je Sita čuvala svoje dete kada čujemo da je Nikica otišao u p*čku materinu, nije moguće da svi partneri ne valjaju - rekla je Milena Kačavenda.

- Ćuti Kačavenda, ovde ste j*bali mater Marku Stefanoviću što pljuje oca samo zato što ste ga mrzeli - rekao je Terza.

- Nerio je rekao da mu je do jedanaeste godine bilo prelepo detinjstvo, očigledno se nešto posle desilo što je promenilo sve - rekla je Jakšićka.

- Matora je prva rekla da joj nešto ne štima, onda i Ivan, pa su svi takmičari redom krenuli da pričaju - rekao je Bora.

- Dok svi pušite k*rac, ja sam realna i svi su mi ista g*vna - rekla je Matora.

- Kako je Sita mogla da čuva decu, ako je n*rkomanka? - upitala je Aneli.

- Nije čuvala - rekao je Nerio.

- Mrš izdajice porodice - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić