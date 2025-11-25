Obrati pažnju na svoju ženturaču kod kuće: Aneli kao oparen napala Janjuša, ne prestaje da bljuje vatru! (VIDEO)

Haos u programu!
Na samom početku emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o odnosu takmičara prema Neriu Ružanjiju i Hani Duvnjak. Aneli Ahmić nije mogla da ostane imuna na reči Marka Janjuševića Janjuša, pa mu je žestoko odbrusila.
- Nemoj ja da pričam za vas - rekla je Aneli.
- Baš me briga šta ćeš da pričaš, budi realna - dodao je Janjuš.
- Ajde ološi, svi ste ovde ološi. Vi ćete meni da govorite, ovde si devet godina konjino jedna. Obrati pažnju na svoju ženturaču kod kuće - nastavila je ona.
- Ti si se umešala u nešto što nisi trebala i vodiš tuđe ratove. Treba da gledaš sebe jer možda ni ti ne znaš - govorio je Janjuš.
- Ja sa vama ološima vodim ratove. Sa njim (Asminom) sam rešila i više nema komunikacije. Ja sam rekla ono što je istina, šta meni palamudiš? - obrusila je Aneli.
- Videće se neke stvari, pa će sve da se okrene. Niko nije zlatan, da se razumemo, ali ima neka težina koja više preliva od prve - nastavio je bivši košarkaš.
Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić