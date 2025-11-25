Ne želim više da ga vidim, zgadio mi se: Aneli definitivno stavila tačku na vezu s Lukom, pa shvatila da je Biljana režiser celog paklenog plana! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi progovorila o svom sukobu s Lukom Vujovićem.

- Aneli, šta je to što je presudilo da više nikad ne želiš da vidiš Luku? - upitao je Milan.

- Nisam zaslužila da budem izigrana, on je za mene prekrižen u životu. Završila sam za sva vremena s njim u životu, gledala sam šta je radio s Majom i Anitom. Meni je najveća greška što sam ga upoznala sa Norom, zbog toga se mnogo kajem. On je hteo da ispadne žrtva na nominacijama, ali da Bog da bude žrtva u narodu - rekla je Aneli.

- Šta si ti shvatila dok si gledala od kuće Elitu? - upitao je Milan.

- Gledala sam da je jednu priču predstavljao u Odabranima, jednu ovde, a jednu napolju. Sve mi se skupilo, počelo je od Maje, a završilo se na Aniti - rekla je Aneli.

- Juče joj je spremio da jede - rekao je Janjuš.

- Ivan je spremao da jede, ja sam završio - rekao je Luka.

- Meni je on pao u očima, više ne postoji za mene kao osoba. Stavljen je pečat, a ne tačka - rekla je Aneli.

- On je rekao da je zbog tebe zapostavio oca - rekao je Milan.

- To je lažna patetika, on je pričao neke gluposti koji nemaju veze sa mnom. On je bio maksimalno posvećen sinu, znao je sve šta radi i kako je. Stojim iza toga da je Biljana režiser, a Luka njen mali glumac tako da sve najgore mislim sada o njima - rekla je Aneli.

- Da li te je tukao? - upitao je Milan.

- Neću više da pričam na tu temu uopšte - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić