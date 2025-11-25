Imala bi život iz snova, samo da bude normalna: Alibaba s osmehom na licu priznao da će Aneli pružiti drugu šansu, sve bliži pomirenju! (VIDEO)

Niko ne razume šta se dešava!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi progovorio o pomirenju s Aneli Ahmić.

- U izolaciji se događa sve od ljubavi do mržnje, a u jednom momentu je Aneli rekla Alibabi: ''Imam osećaj kao da se nikad nismo rastajali'' - rekao je Milan.

- Ja joj opraštam što me malo pre psovala, razumem je jer stvarno ima tešku situaciju. Najlakše je gaziti čoveka koji je na dnu, ali mi u izolaciji ne pričamo ljubavnim jezikom. Znam da ona nema emocije prema meni, samo što pati za našim zajedničkim odnosom. Ja volim s njom da se šalim i drago mi je što smo u dobrim odnosima. Voleo bih da ostane između nas dvoje ovakav odnos i onda bi imala život iz snova, kao majka mog deteta naravno. Da bi se to desilo, onda mora da shvati da Nora i ja moramo da joj budemo bitniji od Site i Grofice, kao što sam ja bio uz nju uvek. Ja kad sam prestao nju da volim, otišao sam dalje i to nema veze sad s ljubavi već mi je žao kad je vidim da je tužna kao čoveka. Zamolio sam je da se ne meša u temu Neria i Hane jer ona treba da pokaže neku drugu stranu sebe, a ta druga strana je u izolaciji. Ona može da bude normalna žena i majka - rekao je Asmin.

- Je l' si mogao da veruješ da gledaoci mogu da budu oduševljeni vama? - upitao je Milan.

- Meni to nije shvatljivo - rekla je Aneli.

- Ukoliko njena porodica želi njoj dobro, neće udarati na mene. Mislim da ovako treba da funkcionišu roditelji zbog deteta i ja sam se stvarno pokajao jer mislim da je zaslužila s moje strane drugu šansu, tako sam i ja s njene. Kad nekom praštaš, pokazuješ koliki si čovek, a svestan sam da ukoliko ne budem s njom u dobrim odnosima, onda neću biti ni s detetom - rekao je Asmin.

- Ja sam njemu kuvala svaki dan - rekla je Aneli.

- Jeste, moram da priznam da mnogo dobro sprema pastu i meša neke svoje začine, ali nisam ja nju terao - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić