AKTUELNO

Zadruga

Zauvek presekla: Teodori pukao film zbog Bebičinih tvrdnji da će se pomiriti, pa donela odluku da stavi pečat na priču s njim! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zgranula se!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi progovorio o Teodori Delić.

- Bebice je l' ti misliš da će se ona pomiriti s tobom? - upitao je Milan.

pročitajte još

Ovo je bilo nasilno prekidanje: Teodora priznala da li žali jer nije sa Filipom, pa progovorila o pomirenju sa Bebicom! (VIDEO)

- Vidim da ona ima bes i inat u sebi, ali mislim da će to da prođe i da ćemo se pomiriti. Ja mnogo dobro poznajem Teodoru i mogu dobro da ocenim stvari, znam da ćemo se pomiriti - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mislim da ćete se vi pomiriti jer vidim da ne spavaš do devet i razmišljaš o svemu - rekao je Alibaba.

- Ja sam rekla da ću pričati s tobom ukoliko ne budeš shvatao kao lažnu nadu - rekla je Teodora.

pročitajte još

Lukao ukrao patike iz magacina? Šok nad šokovima! Aneli razvezala jezik i raskrinkala ga do srži, on ključa kao ekspres lonac! (VIDEO)

- Ja verujem da u jednom trenutku ona ima mnogo pitanja za mene, ali ona je jedina devojka koja mene zanima ovde. Četiri godine sam ovde i nikada nisam dok sam s Teodorom bio u vezi, imao klipove s drugim devojkama. Ne daje mi lažnu nadu i svaki put mi daje neki novi odgovor. Ona nikad u meni ne treba da vidi neprijatelja, a ja vidim krivca u sebi - rekao je Bebica.

- Kako komentarišeš ovo što je Terza izjavio da je bio s njom? - upitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- To nije moguće, gde god je izašla moje kamere snimaju. Ona nikad ne bi mogla da izađe iz kuće da ja ne vidim - rekla je Teodora.

- Ja sam rekao da razmišljaju i to je to, a ovde da je kanalim neću i pričam neke stvari - rekao je Terza.

pročitajte još

Okrenuo novi list: Luka kod Mine i Anite pronašao utočište nakon haosa sa Aneli! (VIDEO)

- Ja kad sam izašao iz sedme sezone, znao sam sve od krvne grupe njene - rekao je Bebica.

- Bebica je toliko smešan lik, ovo nisam video u životu - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja njoj ne verujem da se neće miriti sa mnom, dok god vidim neke stvari - rekao je Bebica.

- Znaš koliko mi pišti k*rac što misle ljudi da ja njemu dajem lažnu nadu? - rekla je Teodora.

pročitajte još

Imala bi život iz snova, samo da bude normalna: Alibaba s osmehom na licu priznao da će Aneli pružiti drugu šansu, sve bliži pomirenju! (VIDEO)

- Meni je sve ovo bolesno, mislim da je on nju gušio i da je tražila način da izađe iz tog odnosa, a to što pričaju opet ne znam šta da kažem. Meni nije jasno kako on nema bar gram dostojanstva - rekao je Viktor.

- Objasniću ti ujutru, ne mogu sad - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Iskreno Teodora daje lažnu nadu Bebici i to ne bi bio problem da je ona konstantno imala sličan stav ovom sada. Ovo je neka nesnađenost i očigledno su joj ljudi okrenula leđa, zato mislim da u Nenadu vidi slamku spasa - rekla je Vanja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Neću više od nebitnih da pravim bitne: Aneli povređena zbog Lukinih flertova s Anitom, sada zauvek presekla s njim i odjavila ga! (VIDEO)

Zadruga

Prekipelo joj! Teodora primetila da se Đukić povlači, on priznao da je zbog Bebičinih pogleda, ona PRESEKLA (VIDEO)

Zadruga

U utorak se potrudio da stavi pečat, TATA JE POBEDIO: Aneli progovorila o raskidu s Lukom, priznala da NEMA ŠANSE da se pomiri s njim (VIDEO)

Domaći

Preokreti iz minuta u minut: Anđeli pukao film zbog Ene Čolić, zauvek stavila tačku na priču sa Gastozom! (VIDEO)

Zadruga

Od danas ću te... Neriu pukao film, rešio da zauvek preseče i nikad direktnije se obratio tetki Aneli! (VIDEO)

Domaći

PUKAO MU FILM: Filip se nikad brutalnijim rečima obratio Bebici, Teodora se udružila sa njim i zgazila bivšeg verenika! (VIDEO)