Zauvek presekla: Teodori pukao film zbog Bebičinih tvrdnji da će se pomiriti, pa donela odluku da stavi pečat na priču s njim! (VIDEO)

Zgranula se!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi progovorio o Teodori Delić.

- Bebice je l' ti misliš da će se ona pomiriti s tobom? - upitao je Milan.

- Vidim da ona ima bes i inat u sebi, ali mislim da će to da prođe i da ćemo se pomiriti. Ja mnogo dobro poznajem Teodoru i mogu dobro da ocenim stvari, znam da ćemo se pomiriti - rekao je Bebica.

- Ja mislim da ćete se vi pomiriti jer vidim da ne spavaš do devet i razmišljaš o svemu - rekao je Alibaba.

- Ja sam rekla da ću pričati s tobom ukoliko ne budeš shvatao kao lažnu nadu - rekla je Teodora.

- Ja verujem da u jednom trenutku ona ima mnogo pitanja za mene, ali ona je jedina devojka koja mene zanima ovde. Četiri godine sam ovde i nikada nisam dok sam s Teodorom bio u vezi, imao klipove s drugim devojkama. Ne daje mi lažnu nadu i svaki put mi daje neki novi odgovor. Ona nikad u meni ne treba da vidi neprijatelja, a ja vidim krivca u sebi - rekao je Bebica.

- Kako komentarišeš ovo što je Terza izjavio da je bio s njom? - upitao je Milan.

- To nije moguće, gde god je izašla moje kamere snimaju. Ona nikad ne bi mogla da izađe iz kuće da ja ne vidim - rekla je Teodora.

- Ja sam rekao da razmišljaju i to je to, a ovde da je kanalim neću i pričam neke stvari - rekao je Terza.

- Ja kad sam izašao iz sedme sezone, znao sam sve od krvne grupe njene - rekao je Bebica.

- Bebica je toliko smešan lik, ovo nisam video u životu - rekao je Terza.

- Ja njoj ne verujem da se neće miriti sa mnom, dok god vidim neke stvari - rekao je Bebica.

- Znaš koliko mi pišti k*rac što misle ljudi da ja njemu dajem lažnu nadu? - rekla je Teodora.

- Meni je sve ovo bolesno, mislim da je on nju gušio i da je tražila način da izađe iz tog odnosa, a to što pričaju opet ne znam šta da kažem. Meni nije jasno kako on nema bar gram dostojanstva - rekao je Viktor.

- Objasniću ti ujutru, ne mogu sad - rekao je Bebica.

- Iskreno Teodora daje lažnu nadu Bebici i to ne bi bio problem da je ona konstantno imala sličan stav ovom sada. Ovo je neka nesnađenost i očigledno su joj ljudi okrenula leđa, zato mislim da u Nenadu vidi slamku spasa - rekla je Vanja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić