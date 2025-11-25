AKTUELNO

Domaći

Ovo je bolelo: Filip na brutalan način stavio tačku na priču sa Teodorom za sva vremena! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Doneo odluku i više nema nazad!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao j epriliku takmičarima "Elite 9" da iznesu svoje mišljenje o odnosu Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Imaju komunikaciju, oni će da se pomire. Ona je isp*šila kod Filipa jer je on ispao p*čka i nije stao uz nju kad je bila prva prepreka, a to nije muški potez. Teodora ne ume da bitiše sama, Bebica plaće Teodori cigarete, daje joj piva. Oni će da se pomire i pitanje je dana kad će ponovo da stupe u vezu. Teodora može da se izj*be pred njim, a on će to da proguta. On je jedan klasičan bolesnik. Teodora mu je očigledno premija. Teodora je dno dna, prosipa priče da nema emocije i da se zaljubila u Filipa, a ovde daje pažnju, lažnu nadu i pristup. Pokazala si da si sve reči izgovarala da bi sa Filipom ušla u vezu, a kad se Filip povukao jer nema m*da da te zašitit, ponaša se kao žena, oblači se kao žena, on je jedan fićfirić. Filip je p*čka jer se povukao. Teodora i Bebica se mire za tri ili četiri dana - govorio je Uroš Stanić.

- Ljudi koji su u braku, imaju decu, pa se razvedu i svako ode svojim putem. Bebica kaže da poznaje Teodoru najbolje, ali samo u odnosu sa tobom. Teodora je drugačija kad je sama, željna je da se druži. On mora da zna da ja ne silim Teodoru i da ne govorim nešto što nije njemu u interesu, ja samo komentarišem situacije. Teodora da je moje dete ne bih dozvolila da se tako neko ponaša prema njoj. Ko si ti da joj pretiš? Ako se tebi beži nemoj da joj govoriš, nego idi. Ti njoj samo govoriš da bi ona osećala krivicu - komentarisala je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filipe, da li ti je čudno? - pitao je voditelj.

- Ne zanima me, ne vidim ni nju, a ni njega. Stavio sam tačku, ne zanima me i ne vidim ih. Ja gledam sebe i ne želim da dođem u situaciju da uradim nešto što ne treba jer znam koji je moj cilj - rekao je Filip.

- Ispao si c*va - dodao je Stanić.

- Nabijem ih na k*rac. Ja stvari ne rešavam u rijalitiju. Ne rešavam stvari ovde nasiljem, ima za to vreme i mesto. Gledam sebe, stavio sam tačku i ova priča me ne zanima - govorio je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

