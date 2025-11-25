KRŠ I LOM! Aneli osula drvlje i kamenje po Neriju i Hani, Luka stao u njihovu odbranu, Ahmićeva PROLILA MORE SUZA! Alibaba stao na stranu BIVŠE ŽENE!

Haos kakav se ne pamti!

Sinoć se u "Eliti 9" održala emisija "Pretres nedelje" sa Milanom Miloševićem, a prva tema bili su Nerio Ružanji i njegov odnos sa tetkom Aneli Ahmić.

- Tetka me najviše povredila, ali na današnjoj anketi su me najviše povredili Terza, Dragana i Matora - rekao je Nerio.

- Njega je Sita najviše volela jer je imao sve moguće igrice i aparate, zato nije izlazio iz svoje sobe - rekla je Aneli.

- To je istina, ali moja majka nije marila za mene. Od trianeste godine se nisam smeo javiti tetkama da me sestre ne vide - rekao je Nerio.

- Aneli, ti znaš da je ovo istina i ne znam zašto braniš nešto što ne možeš da odbraniš - rekla je Asmin.

Svađa Ahmićke sa sestrićem i snajkom se nastavila.

- Ukoliko je neka familija poznata po narkoticima, to su Ahmićeva, a ne moja porodica - rekla je Hana.

- Kako je Sita mogla da čuva decu, ako je n*rkomanka? - upitala je Aneli.

- Nije čuvala - rekao je Nerio.

- Mrš izdajice porodice - rekla je Aneli.

Aneli je otpočela svađu i sa Janjušem koji se umešao u njenu raspravu sa Neriom i Hanom.

- Ajde ološi, svi ste ovde ološi. Vi ćete meni da govorite, ovde si devet godina konjino jedna. Obrati pažnju na svoju ženturaču kod kuće - nastavila je ona.

- Ti si se umešala u nešto što nisi trebala i vodiš tuđe ratove. Treba da gledaš sebe jer možda ni ti ne znaš - govorio je Janjuš.

Nakon što se u raspravu umešao Anđelo, Aneli je potpuno pobesnela.

- Činjenice koje je on govorio za Situ su mi katastrofalne i rekao sam i tada da bi trebala Sita da dođe i da se odbrani od svog sina. Zbog čega je on počeo da duva travu sa 16? Sita se družila s njenom tetkom, pa kako ako onda Sita pozajmljuje pare od nje? - upitao je Anđelo.

- To je laž, njena tetka i Sita se nikad nisu družile već su se samo upoznale - rekla je Aneli.

- Ona i Sita nisu pričale do njenog ulaska u Elitu 7 - rekao je Alibaba.

- Tebi ću glavu razlupati, kunem se u ćerku. Dobila sam šta sam htela od tebe i sada mrš - rekla je Aneli.

Potom je i Anelin bivši verenik Luka Vujović stao na stranu njenih neprijatelja.

- Da li ti misliš da si imala bolje odrastanje? Treba da kažeš šta si ti proživela - rekao je Luka.

- Tvoja draga mi nije dala da dođem do reči - dodala je Hana.

- Tebe treba više da sažaljevaju - poručio je Vujović.

Ona je potom istakla da je zauvek završila sa Lukom.

- Aneli, šta je to što je presudilo da više nikad ne želiš da vidiš Luku? - upitao je Milan.

- Nisam zaslužila da budem izigrana, on je za mene prekrižen u životu. Završila sam za sva vremena s njim u životu, gledala sam šta je radio s Majom i Anitom. Meni je najveća greška što sam ga upoznala sa Norom, zbog toga se mnogo kajem. On je hteo da ispadne žrtva na nominacijama, ali da Bog da bude žrtva u narodu - rekla je Aneli.

- To je bio bes i ljutnja jer sam dopustio da verujem osobi kao što je Aneli Ahmić. Noa je pokazao poštovanje prema Aneli i u najmanju ruku je zaslužio da ustane i ovde čestita rođendan - govorio je Luka.

- Sluđen mi je mozak bio, nisam znala gde udaram, a ne da čestitam rođendan. Evo izvinjavam se ako je moja najveća greška što sam to zaboravila - dodala je Aneli.

- Ako je rekla da me poznaje onda zna da to nije bio skeč. Ne postoji ništa na svetu da može da me vrati kod Aneli. Tri, četiri puta sam hteo da odem od nje, praštao sam joj jer sam imao emocije. Nikad nisam hteo da joj okrenem leđa i ostavim je na cedilu - nastavio je Vujović.

Nakon toga Asmin je priznao da je veoma razočaran u Aneli.

- Jedino prema kome mogu biti nasilna to je Asmin, da završim celu priču dok na Luku nikad nisam digla ruku - rekla je Aneli.

- On meni govori da sam trebao ženi da ostavim 100.000 evra, a on deli ajvar i posteljinu. Ja ću Noru pitati: ''Da li je galamio Luka'', ona ništa ne laže. Ja ću uvek kriviti Aneli nego Luku, ona je kriva što je to dozvolila. Sada sam mnogo razočaran jer sam joj pokazao da mogu da p*pišam i sebe i sve zarad Nore, a ona je samo zbog jednog komentara skočila na mene - rekla je Aneli.

Tokom emisije Aneli se potpuno slomila, pa je plakala i urlikala na sav glas u pabu.

Luka se još jednom sa nostalgijom prisetio fanova koji su bodrili njegovu vezu sa Aneli.

- Mi smo napolju imali podršku veći od svakog drugog para - nastavio je Luka.

- Šta imate od toga? Trula veza i imate podršku, pa je to to? - umešala se Matora.

Aneli je rešila da upropasti potpuno Luku, te je iznela da je on krao po magacinima.

- Vrati te patike koje si ukrao u magacinu kada smo išli po medu - rekla je Aneli.

- E sramoto jedna, u svaku kupovinu u koju si išla ti je Luka kupio - rekao je Luka.

Asmin je potom priznao da je spreman da potpuno spusti loptu sa Aneli.

- U izolaciji se događa sve od ljubavi do mržnje, a u jednom momentu je Aneli rekla Alibabi: ''Imam osećaj kao da se nikad nismo rastajali'' - rekao je Milan.

- Ja joj opraštam što me malo pre psovala, razumem je jer stvarno ima tešku situaciju. Najlakše je gaziti čoveka koji je na dnu, ali mi u izolaciji ne pričamo ljubavnim jezikom. Znam da ona nema emocije prema meni, samo što pati za našim zajedničkim odnosom. Ja volim s njom da se šalim i drago mi je što smo u dobrim odnosima. Voleo bih da ostane između nas dvoje ovakav odnos i onda bi imala život iz snova, kao majka mog deteta naravno. Da bi se to desilo, onda mora da shvati da Nora i ja moramo da joj budemo bitniji od Site i Grofice, kao što sam ja bio uz nju uvek. Ja kad sam prestao nju da volim, otišao sam dalje i to nema veze sad s ljubavi već mi je žao kad je vidim da je tužna kao čoveka. Zamolio sam je da se ne meša u temu Neria i Hane jer ona treba da pokaže neku drugu stranu sebe, a ta druga strana je u izolaciji. Ona može da bude normalna žena i majka - rekao je Asmin.

Potom je i Aneli priznala kako se oseća u izolaciji sa bivšim partnerom.

- Ljuta sam sad na njega i glavu bih mu razbila i još me drži to, pa ne znam kako će biti do jutra. Ja sam rekla i Darku juče kad mi pričamo nemam zatezanje, kad idem sa njim u izolaciju ne osećam se neprijatno, ne čekam da počnemo da pričamo. On mene nešto pita, ja odgovorim nervozno, pa sve spontano bude. Imam osećaj da se nikad nisam rastala od njega i ne osećam mržnju prema njemu. Ne pazim ni u jednom momentu da li će neko da me osudi što ja pričam sa ocem mog deteta, niti gledam da li će neko da podrži ili šta će da mi kažu majka i sestra. Stvari se dešavaju spontano. On u meni može da izazove bes jer je rekao da će sa mnom da spusti loptu i rekla sam mu da ne komentariše neke stvari koje ne mora - govorila je Aneli.

Ovo potencijalno pomirenje prokomentarisao je i Luka.

- Aneli je rekla malopre da ukoliko ne bi bila dobra s Asminom, neće mu dati deete i meni je to bolesno. Da su vremenom spustili loptu i da je polako išlo, onda dobro - rekao je Luka.

Nakon toga pokrenuta je tema čuvene trojke - Nenad Macanović Bebica, Teodora Delić i Filip Đukić.

- Teodora, miriš se sa Bebicom? - pitao je Milan.

- Ne mirim se, pričali smo juče i posle toga smo se svađali. Tako će verovatno biti dok smo pod istim krovom i to je normalno jer smo pre 20 dana završili. Ja sam rekla da neću da se mirim. Nema šanse i ne želim da se mirim sa njim. Ovde ima svako pravo da misli i tumači moje postupke, ali ja znam da se miriti sa njim neću. Nedostaju mi putovanja i druženje, a sa njim u odnosu sam bila ograničena i to je vid mog nezadovoljstva - govorila je Teodora.

- Bebice je l' ti misliš da će se ona pomiriti s tobom? - upitao je Milan.

- Vidim da ona ima bes i inat u sebi, ali mislim da će to da prođe i da ćemo se pomiriti. Ja mnogo dobro poznajem Teodoru i mogu dobro da ocenim stvari, znam da ćemo se pomiriti - rekao je Bebica.

- Ja sam rekla da ću pričati s tobom ukoliko ne budeš shvatao kao lažnu nadu - rekla je Teodora.

- Ja verujem da u jednom trenutku ona ima mnogo pitanja za mene, ali ona je jedina devojka koja mene zanima ovde. Četiri godine sam ovde i nikada nisam dok sam s Teodorom bio u vezi, imao klipove s drugim devojkama. Ne daje mi lažnu nadu i svaki put mi daje neki novi odgovor. Ona nikad u meni ne treba da vidi neprijatelja, a ja vidim krivca u sebi - rekao je Bebica.

Potom je svoj komentar na celu situaciju dao i Filip Đukić.

- Ne zanima me, ne vidim ni nju, a ni njega. Stavio sam tačku, ne zanima me i ne vidim ih. Ja gledam sebe i ne želim da dođem u situaciju da uradim nešto što ne treba jer znam koji je moj cilj - rekao je Filip.

- Ispao si c*va - dodao je Stanić.

- Nabijem ih na k*rac. Ja stvari ne rešavam u rijalitiju. Ne rešavam stvari ovde nasiljem, ima za to vreme i mesto. Gledam sebe, stavio sam tačku i ova priča me ne zanima - govorio je Đukić.

Potom je voditelj podigao Minu Vrbaški i Boru Terzića Terzu, te su oni komentarisali svoj odnos.

- Mina, šta se dešava sa tobom i Terzom? - upitao je Milan.

- Ne znam, nismo zajedno, ali kao da jesmo. Ponovo smo krenuli da pričamo, danas me na kvarno poljubio i mislim da je možda najbolje da ovako ostane. Volela bih da prođe neko vreme, pa onda da spontano uđemo u vezu - rekla je Mina.

- Uopšte mi se ne sviđa naš odnos, možemo da budemo dobri, ali veza ne jer ne vidim pomak u njenom ponašanju - rekao je Terza.

Autor: R.L.