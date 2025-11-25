AKTUELNO

HAJDE DA SE MENJAMO! Anita otkrila da je Aneli želela Anđela i dok je bila sa Lukom, Ahmićeva joj odbrusila: ON JE BIO SLOBODAN! (VIDEO)

Opšti metež!

Nakon početnog haosa na "Igri istine" oko Luke Vujovića, on je postavio pitanje Aneli Ahmić.

- Pošto si rekla da ne bi bila sa mnom, da li bi promenilo u tvojoj glavi da nisam prišao Aniti - pitao je on.

- Potvrdio si ono u šta sam sumnjala, i da se poljubite večeras, ne bi me pogodilo - rekla je Aneli.

- Mene je povredilo što komuniciraš sa Anđelom, što jedeš i piješ sa njim - bio je besan Vujović.

Nakon toga Aneli je postavila pitanje Anđelu Rankoviću.

- Anđelo hajde objasni moj i tvoj odnos - pitala je Aneli.

- Velika je razlika, pokušao sam Luki da objasnim, naš odnos ne može da se poredi sa njegovim i Anitinim. Mi smo dobri od Zadruge 7, nismo bili u svađi, očekivao sam možda da će se svađati sa mnom, komentarisao sam ono što sam slušao, više sam verovao Asminu. Ti si odobrio da mi imamo komunikaciju, kakve veze kad mi imamo komunikaciju. Ona nije rekla da želi da bude sa mnom, niti sam ja rekao to. Može da kaže da sam lep i dobar - rekao je Anđelo.

- Aneli mu je čuvala krevet - povikala je Anita.

- Bilo je na klipu, okreće ti se, šalje ti srce, budi realan - naveo je Luka.

- Ona je direktno izrazila simpatije prema tebi, nije isto, to je možda bilo prošle godine - naveo je Ranković.

- Ona je rekla možemo da se menjamo - povikala je Anita.

- Ona se upetljala i rekla da želi Luku, a ti si bio slobodan tad - rekla je Aneli.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

