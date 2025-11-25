AKO PROGOVORI, SVI ĆE ZAVRŠITI U ZATVORU! Hana otkrila da Nerio jednom rečenicom može da uništi Ahmiće! (VIDEO)

Tvrdi da ga Aneli ućutkuje.

Tokom "Igre istine" Asmin Durdžić ponovo je pokušao da zbliži Aneli Ahmić i Luku Vujović.

- Je l ti smeta ovo što Luka radi zato što ga voliš ili zbog tvog ega - pitao je Asmin.

- Zato što ga volim. Ne želim više da budem u ovoj priči. On to radi, imao je priliku da se ispravi, dokazao je ko je - rekla je Aneli.

- Ako ti majka kaže da se odvojiš od Saleta da li ćeš je poslušati - pitala je Aneli Saru.

- Neću je poslušati, on je moj izbor, ako sada ne prihvati, vremenom će prihvatiti tako da se ne brine - rekla je Sara.

Nakon nje pitanje je postavio Bebica.

- Da li postoji nešto što Nerio može da kaže da je unakazi - pitao je Bebica Hanu.

- Može, ona hoće da ga ućutka, ne može da dođe do reči od nje. Ako kaže neke stvari, mogu svi da završe u zatvoru - rekla je Hana.

Autor: R.L.