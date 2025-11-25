AKTUELNO

Domaći

AKO PROGOVORI, SVI ĆE ZAVRŠITI U ZATVORU! Hana otkrila da Nerio jednom rečenicom može da uništi Ahmiće! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tvrdi da ga Aneli ućutkuje.

Tokom "Igre istine" Asmin Durdžić ponovo je pokušao da zbliži Aneli Ahmić i Luku Vujović.

- Je l ti smeta ovo što Luka radi zato što ga voliš ili zbog tvog ega - pitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zato što ga volim. Ne želim više da budem u ovoj priči. On to radi, imao je priliku da se ispravi, dokazao je ko je - rekla je Aneli.

- Ako ti majka kaže da se odvojiš od Saleta da li ćeš je poslušati - pitala je Aneli Saru.

- Neću je poslušati, on je moj izbor, ako sada ne prihvati, vremenom će prihvatiti tako da se ne brine - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon nje pitanje je postavio Bebica.

- Da li postoji nešto što Nerio može da kaže da je unakazi - pitao je Bebica Hanu.

- Može, ona hoće da ga ućutka, ne može da dođe do reči od nje. Ako kaže neke stvari, mogu svi da završe u zatvoru - rekla je Hana.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sofija se totalno zbunila, pa otkrila da nikada nije imala dečka Medu, već da je to njen rođak: Terza poludeo kao niko nikad! (VIDEO)

Zadruga

Dupli udarac: Nerio i Asmin osmislili plan za pomirenje Aneli i Janjuša, ubeđeni da emocije nisu prošle (VIDEO)

Zadruga

Hana i Nerio večeras prave sina! Toša rešio da im pripomogne, a evo i kako će se beba zvati (VIDEO)

Zadruga

Misli da je ovo njegova korist: Sofija podržala Terzinu distancu od nje i priznala da ne razume njegovo ponašanje! (VIDEO)

Zadruga

Hana i Nerio su mnogo glasni: Aneli sve više počinje da šokira, Toša ne može da veruje šta sluša! (VIDEO)

Zadruga

Plaši ga se: Ivan otkrio da li će oprostiti Jeleni prevaru, ona jednom rečenicom zacementirala njegov ugled! (VIDEO)