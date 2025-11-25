DALA MU ČISTU DESETKU! Sofija priznala simpatije prema Milanu, pa ga podsetila na Karića! (VIDEO)

Odmah se trznuo.

Naredno pitanje Maja Marinković postavila je Sofiji Janićijević.

- Mi smo počeli da se družimo spontano, prija mi ovaj odnos, za sad smo samo drugari, i volela bih tako da ostane, nikad ne reci nikad - rekla je Sofija.

Sofija je postavila pitanje Milanu Stojičkoviću.

- Da li misliš kao što pričaju ukućani da se ja družim s tobom zato što želim da uvalim Kariću, da li misliš da se igram sa tobom zbog Stefana

- Ne mislim, mi smo pričali, ja sam ti rekao ako dođe do nečeg drugog od tog trenutka kakav će biti odnos moj sa tobom. Meni je gore to što ljudi sumnjaju u Stefana kao prijatelja, kao vrte se priče da je nečiju ribu muvao, ko posumnja u njega ne može da mu bude pravi prijatelj. Mi imamo nešto zajedničko, mnogo volimo žene. Od jedan do deset kako me ocenjuješ - pitao je Milan Sofiju.

- Deset - rekla je ona.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.