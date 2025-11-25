AKTUELNO

Zadruga

DALA MU ČISTU DESETKU! Sofija priznala simpatije prema Milanu, pa ga podsetila na Karića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odmah se trznuo.

Naredno pitanje Maja Marinković postavila je Sofiji Janićijević.

- Mi smo počeli da se družimo spontano, prija mi ovaj odnos, za sad smo samo drugari, i volela bih tako da ostane, nikad ne reci nikad - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Sofija je postavila pitanje Milanu Stojičkoviću.

- Da li misliš kao što pričaju ukućani da se ja družim s tobom zato što želim da uvalim Kariću, da li misliš da se igram sa tobom zbog Stefana

- Ne mislim, mi smo pričali, ja sam ti rekao ako dođe do nečeg drugog od tog trenutka kakav će biti odnos moj sa tobom. Meni je gore to što ljudi sumnjaju u Stefana kao prijatelja, kao vrte se priče da je nečiju ribu muvao, ko posumnja u njega ne može da mu bude pravi prijatelj. Mi imamo nešto zajedničko, mnogo volimo žene. Od jedan do deset kako me ocenjuješ - pitao je Milan Sofiju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Deset - rekla je ona.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nisam imala koga drugog da pozovem: Anita priznala da joj je Anđelo pozajmio 200.000 dinara da bratu plati kockarski dug! (VIDEO)

Zadruga

Kako je čudno da se s nekim svaki dan gledaš, a ne pričaš: Đukić i Teodora nikad brže našli zajednički jezik, pa otpočeli upoznavanje! (VIDEO)

Zadruga

Žestoko razvezala jezik: Sofija dala sud o Maji Marinković, pa priznala ko joj je najlepši muškarac u Eliti 9! (VIDEO)

Zadruga

Ne znam da li sam spremna na takav život: Teodora zauvek završila sa Bebicom, pa priznala simpatije prema Škatariću! (VIDEO)

Domaći

Stefani odjavila Munju: Priznala simpatije prema Zoli, pa progovorila o mogućoj trudnoći! (VIDEO)

Lifestyle

POSNA SARMA SA TUNJEVINOM: Neće joj odoleti ni najveći gurmani - ručak za čistu desetku