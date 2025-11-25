MORALIŠE BEZ POKRIĆA: Stanić urniše devojke zbog odnosa sa zauzetima, a on bio sa OŽENJENIM muškarcima - TOTALNO RASKRINKAVANJE: Uživao sam u Eliti, dok su oni ženama objašnjavali šta i kako! (VIDEO)

Uroš Stanić otkako je Sofija Janićijević ušla u vezu sa Borom Terzićem nije se zaustavljao u osuđivanju njenog postupka, morališući joj da to nije okej, dok je on pre ulaska u "Elitu 8" u jednoj emisiji priznao da je slično radio.

Aktuelni učesnik "Elite 9", Uroš Stanić, ove sezone postao je miljenik publike zbog svojih stavova i hrabrosti da se suprotstavi svima i zbog toga što se ne libi da u svakom trenutku iskaže svoje mišljenje.

Takođe, tokom rijalitija, više puta je moralisao Sofiji Janićijević i vređao je zbog šuškanja da je bila sa oženjenim muškarcima, a zaboravio je da je letos, tokom pauze između dve sezone, gostujući u emisiji "Intimna pitanja" kod voditelja Nikole Žugića, priznao da je bio sa više oženjenih muškaraca, čak se time i hvalio ističući da je on uživao dok ih je raskrinkavao u "Eliti 7", dok su se oni, kako kaže, objašnjavali svojim ženama.

- Da li ti je oženjeni muškarac rekao da mora da dovede ženu, da se zaljubi

- Imao sam situaciju da mi se trudna žena javila, bila je osmi mesec trudnoće, rekla mi je: "Da li bi ti vodio ljubav sa mojim mužem, a ja da gledam". To je bila jedna od tih situacija na koje nisam pristao. Imao sam situacije sa jednim dečkom, njegova devojka je htela da vidi kako to izgleda, pa sam je obučio da radi to malo bolje. Ja sam učiteljica ljubavi, pokazao sam joj šta treba da radi sa dečkom.

- Pričao si o tome da su te muvali oženjeni muškarci, ima li ih s javne scene

- Ima s javne scene, jedan glumac, i dalje je u braku! To mi je taj jedan lik s javne scene, imao sam mnogo ovih nebitnijih i propratnih...Ja sam u "Eliti" razotkrivao moje bivše momke, ja sam unutra uživao, a oni su ženama objašnjavali šta i kako.

Autor: Nikola Žugić