Duška je prava puška! Zgodno telo u prvom planu, obukla top bez brushaltera i zapalila mreže (FOTO)

Dušica Jakovljević u poslednje vreme posvetila je pažnju svom fizičkom izgledu. Voditeljka je sada pozirala u liftu, a svi komentarišu njenu liniju.

Dušica Jakovljević je pozirala dok je na sebi imala preuske helanke i top crnu majicu bez brushaltera, provirile su tetovaže, a stomak je bio go.

Komentari na račun njenog izleda su se nizali, a svi kažu da nikada bolje nije izgledala.

Otkrila šta je sve operisala na sebi

Inače, Dušica ne krije da i te kako drži do sebe, izuzetno je posvećena svom fizičkom izgledu.

Dušica takođe, nije krila da sada često radi estetske zahvate, a korigovala je usne, grudi i ubrizgavala botoks. O estetskim intervencijama Dušica je više puta otvoreno pričala.

- Radila sam zube, usta i grudi... Svaka žena se bolje oseća kada na sebi promeni nešto nabolje. Danas imam mnogo više samopouzdanja jer sam zadovoljna sobom. Ako će neko reći da sam izoperisana, pa neka sam. Ne bih mogla da radim na televiziji da nisam zadovoljavala određene kriterijume.

Dušica: "Zašto meni nešto ne padne s neba"

Podsetimo, Dušica je pre nekoliko dana pokrenula temu o ženama koje preko noći od muškarca dobiju sve što zamisle.

- Gledaš žene, sad da li iz javnog života ili ne, znaš koje nisu ni upola vredne kao ti, ne rade, ne trude se čak toliko oko muškaraca kao ti, ne rade ništa, nemaju neku energiju, i onda čuješ - dobijaju kola, kuću, automobil, prsten, nose one tašne...

Ja stvarno volim najviše da poharam neku autlet i imam neki dobar ulov, ali hoću da ti kažem, imaš bre žene koje nemaju kvalitet u sebi, ne zrače ničim, i onda čekam: "Zašto meni nešto ne padne s neba, ali..., rekla je kroz osmeh za Adria TV.

Autor: Nikola Žugić