BILA JE SA EROM I POKOJNIM BOROM DRLJAČOM! Bivši učesnik poznaje Teodoru Delić od njenih NAJRANIJIH RADOVA, raskrinkao je do srži! (VIDEO)

Voditelji Joca novinar i Stefan Kandić Kendi ugostili su večeras u emisiji "Pitam za druga" pevačicu Oliveru Marković i bivšeg učesnika Božu Džonsa.

Boža je ispričao da je zna celu istoriju Teodore Delić.

- Ja sam prisustvovao, dok niko nije ni znao ko je Teodora Delić. Ja sam je upoznao tad u sobi. To je krenulo na Takijevom rođendanu, par dana kasnije, došla je sa drugaricom. Nisam je znao do tad, do tog rođedana. Kad sam bio sa jednom devojkom Taki mi je dao ključeve od stana, izlazio mi je u susret. Ja sam bio sa devojkom u jednoj sobi, a Taki je bio sa Teodorom u drugoj sobi. Meni je blamantno da pričam. Šta sam sve video u Takijevim telefonom... Ja sam bio u tom stanu sa jednom drugaricom, Taki je imao nešto sa Teodorom, nisam tad znao ni kako se ona zove. To je bila 2023. godina, april ili maj. Pravila je blamantne storije sa Vitom Tarotom, tamo je bilo kriminalaca, tvrdi da ništa nije imala sa Takijem, ona tvrdi da ništa nisu imali, a bili su zatvoreni u sobi dva sata. Verovatno mu je masirala tabane - pričao je Boža, i dodao:

- Budi dama, budi i k*rava, kaži jeste, to je moj promašaj ili šta god. Taki je izjavio da je morao da se dokaže posle crnca. Nije bilo muzike, radio je televizor, nisam čuo zvukove. Druge devojke sam čuo. Par dana kasnije Taki i ja sedimo u restoranu, pokaže mi telefone, ona u tangama, gore nema brus, samo poluiscepane gaće, izgledala je kao p*rnićarka. Nije to samo Taki, već i pokojni Bora Drljača, pa Era Ojdanić, ona voli legende narodne muzike. Videli ste sve, ono nije montaža - istakao je Džons.

