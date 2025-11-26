Ona blamira sebe, nije zrela za novu ljubav! Mustafa Durdžić ŽESTOKO ODGOVORIO Staniji, a onda prokomentarisao Aneli: Voleo bih da dođe do pomirenja! (VIDEO)

Bio je veoma detaljan o svemu.

U emsiju "Pitam za druga" kod voditelja Stefana Kandića Kendija i Joce novinara uključio se Mustafa Durdžić, otac aktuelnog učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića.

On je odmah na početku prokomentarisao svoju bivšu snajku Staniju Dobrojević.

- Pozdravljam Alibabinu podršku. Ja sam gledao emisiju u kojoj je gostovala gospođa Stanija, bio sam veoma razočaran njenim izjavama. Želeo sam da znam šta je njoj to Asminova podrška zamerila. Kad je gostovala baka Nada, Dušica se gušila u suzama, ja sam plakao, a ona je izjavila šta je izjavila, ako je to razlog da stavi tačku na vezu sa mojim sinom, onda okej - rekao je Mustafa i nastavio:

- Kada su se Asmin i Stanija upoznali, ja znam i odmah sam video, ona je rekla sama: "Bože, ne verujem da mi se ovo dešava, ja ovo nikad nisam doživela", ali ta sreća je trajala mesec ili dva. Naravno Aneli se oglasila, bilo je veoma teško, kad neko kaže: "Ukrala mi je muža, ukrala je ćerki oca", ja sam svim srcem stao na Stanijinu stranu, podržavam je i sad. Ja sam i ljudima govorio kad me pitaju kakva mi je snajka, ona je mnogo poštenija od svih koji je komentarišu. U tim trenucima bio sam uz Nadu, jer znam kako je to. Stanija je u emisijama pričala o velikim ljubavima, ali ako jedna žena žali za velikim ljubavima, nije zrela za novu ljubav. Moja supruga kaže: "Ja sam se udala za moje najveću ljubav". Ne postoje nove ljubavi, ako se sećaš neke stare ljubavi. Mislim da blamira i sebe. Stanija je poznata ličnost, može naći način da ga pozdravi, on ne zna ni čemu je, tamo mu se daju žuti, crveni kartoni. On pokušava nju da zaštiti, na samo ime Stanije on postaje agresivan. Ona kaže: "Moja najveća ljubav bio taj i taj" a ne kaže ništa pozitivno za Asmina koji je za nju uradio više nego bilo koji muškarac na svetu. On je sam izabrao tu metodu da poštedi Staniju provokacija, mislim da ne postoji devojka na svetu sa kojom bi prevario Staniju.

Mustafa je potom prokomentarisao i Asminovu novonastalu situaciju sa Aneli Ahmić.

- Mene je sramota šta smo mi doživeli, kako je on sve predtavljen u javnosti, mi smo monstrumi, nenormalna porodica. Ja smatram da je moj Asmin veoma inteligentan, vreme je da i on i Aneli pokažu da nisu odrasli u prašumi. Zašto se vređaju, zašto se psuju? Mislim da je zreo čovek i da je shvatio da ne želi da njegova ćerka gleda kako njen tata ponižava mamu. Sigurno da postoji emocija, postoji bar sećanje. Voleo bih da dođe do pomirenja zbog Nore, jer samo njih dvoje mogu naći rešenje za Noru. Što se tiče ljubavne veze, to ne bih voleo da se pomire - rekao je Mustafa.

- Bio bih najsrećniji da su Asmin i Staniji imali jedno dete, jednu ćerkicu koja bi bila najlepša na svetu - zaključio je Mustafa.

Autor: R.L.