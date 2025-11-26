AKTUELNO

Kreće haos: Matora podelila budžete, kreće žurka! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo su jedva čekali!

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće pred početak žurke, kao i novac za večerašnji provod, a ovonedeljni vođa Jovana Tomić Matora pročitala ga je cimerima, a potom im razdelila budžete.

Odabrani dobili iznenađenje: Veliki šef pokazao da je široke ruke! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Sara je morala da odluči kome će od svojih cimera dati 100, kome 200, a kome 300 dinara, dok će Odabrani dobiti po 500 dinara, a kad sav novac bude raspodeljen mogu da krenu u kazino i uživaju u još jednom ludom provodu.

Sve gori u izolaciji: Alibabi i Aneli totalno popustile kočnice, on je prebacio preko ramena i uzeo pod svoje! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

