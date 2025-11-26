AKTUELNO

Domaći

Od ovoga nema dalje: Alibaba se pretvorio u ličnog savetnika Aneli i Luke, punom parom radi na njihovom pomirenju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama trese imanje!

Asmin Durdžić pokušavao je da dozove Luku Vujovića pameti nakon haosa koji je imao sa Aneli Ahmić.

- Njemu pakuju priču da on gleda Anitu, a ja ako budem j*bao Aniti mater neće znati gde se nalazi - rekao je Asmin.

- Ja sam rekao Aneli danas da pusti 10 dana, da ću ja da pričam sa Anitom, neka ona priča sa Anđelom. Ja ću Aniti da odgovorim ako nešto pita u prolazu, a ne da se svađamo na svakih pet dana - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slušaj mene, kuliraj je. Mene ovde gazi pet osoba, a ja im ćutim - govorio je Asmin.

- Šta ima da mi prebacuje? - pitao je Luka.

- Ajde budi faca i kuliraj - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je ovo? - pitala je Aneli.

- Žao mi je jer vam drugi ljudi pakuju priče. Ovaj čovek tebe voli i ona tebe voli. Da li znaš zbog čega je on ovde? Aneli, on tebe voli - govorio je Asmin.

- Nemoj onda meni da spominješ Anđela. Danas smo obavili razgovor, a opet si to pogazio. Ja neću da dozvolim sebi da ponovo padam u zamke - rekla je Aneli.

- Ti treba da kuliraš, a ja ću da joj objasnim - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

