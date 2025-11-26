Ne dao ti Bog da te vidim neraspoloženu: Alibaba spreman da se obračuna sa svima zarad osmeha na Anelinom licu! (VIDEO)

Oraspoložio je!
Asmin Durdžić prišao je Aneli Ahmić nakon što je smirio Luku Vujovića i obećao joj da će se obračunati sa svakim ko joj bude pravio spletke, zbog čega je ona navukla osmeh na lice.
- On je skakavac koji skače - rekla je Aneli.
- Sad sam mu objasnio da uživa, zamisli kad jedini dan koji treba da uživa on se raspravlja sa Dačom i Anitom. Nemoj da ja j*bem mame - rekao je Alibaba, pa dodao:
- Idem da p*šam, pevaj i uživaj, a ne dao ti Bog da te vidim neraspoloženu - rekao je Alibaba.
Autor: N.Panić