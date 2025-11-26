AKTUELNO

Zadruga

Ne dao ti Bog da te vidim neraspoloženu: Alibaba spreman da se obračuna sa svima zarad osmeha na Anelinom licu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oraspoložio je!

Asmin Durdžić prišao je Aneli Ahmić nakon što je smirio Luku Vujovića i obećao joj da će se obračunati sa svakim ko joj bude pravio spletke, zbog čega je ona navukla osmeh na lice.

pročitajte još

Filip te juri svakog utorka: Uroš pokušao Maji da otvori oči i skloni je od Đukića, ona ni da čuje! (VIDEO)

- On je skakavac koji skače - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad sam mu objasnio da uživa, zamisli kad jedini dan koji treba da uživa on se raspravlja sa Dačom i Anitom. Nemoj da ja j*bem mame - rekao je Alibaba, pa dodao:

pročitajte još

Shvatio da je bolje da se povuče? Murat ne zna da li će moći da izdrži Bebičin teror zbog Teodore! (VIDEO)

- Idem da p*šam, pevaj i uživaj, a ne dao ti Bog da te vidim neraspoloženu - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

ŠOK: Luka misli da Alibaba glumi da mu je stalo do male Nore, na Anelinom mestu mu dete nikad ne bi dao! (VIDEO)

Domaći

RAT NE PRESTAJE! Janjuš rešio da se obračuna sa Ivanom: Ugasiću te ja ili me neće biti... (VIDEO)

Domaći

Spreman sam da oprostim sve: Alibaba pokušao da spusti loptu sa Aneli! Ogolio dušu pred svima, ona ponovo urliče i žestoko ga vređa! (VIDEO)

Zadruga

Spreman na promenu zarad ljubavi: Terza nikad srećniji pored Mine, rešio da se mane alkohola i uživa sa devojkom! (VIDEO)

Zadruga

Ja ću te izvesti na pravi put: Alibaba želi da od večeras deli krevet s Teodorom Delić, spreman da bude njen zaštitnik! (VIDEO)

Zadruga

Ne prestaje da obeleće oko nje: Alibaba obasipa pažnjom Maju, spreman da joj sve obezbedi! (VIDEO)