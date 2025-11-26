Polako opušta jezik: Dači pukao film i krenuo da raskrinkava Teodoru i Đukića, Bebici će pozliti kad ovo čuje! (VIDEO)

Šok!

Danilu Dači Virijeviću pukao je film nakon svađe s Nenadom Macanovićem Bebicom i tom prilikom priznao je da su se Teodora Delić i Filip Đukić gledali i na dan njene veridbe, kao i da mu je ona pričala o Filipu tog dana u šiframa.

- Dva najveća g*vneta su Bebica i Teodora koji su ikad ušli u rijaliti, verujte mi. Juče sam joj rekao sve, a ona sad prebacuje Bebici što priča sa mnom. Rekao sam im da su najveći klošar i k*rva na svetu, zamisli oni sad pričaju - rekao je Dača.

- Miljana zna scenario kako ide, zato ćuti - rekla je Mina.

- Na veridbi mi je pričala o Filipu, bolje da ćutim jer će n*jebati oboje zato što su dva smeća - rekao je Dača.

- Strašno - rekla je Mina.

- To su dva najveća smeća, oni zaslužuju da budu u paklu. To je par iz pakla, zamisli da će on da kaže da sam ja poltron, a on je najveći poltron koji je branio Asmina jer je milsio da to tako treba zbog naroda. Znao je da će braniti Asmina pre nego što je ušao, a ja nemam potrebe da lažem i da kažem da sam se na početku družio s Asminom zbog kadra. Oni će meni da glume gromade zamisli, on meni kao vraća mašinicu - rekao je Dača.

- Šta ti je rekao? - upitala je Milena.

- To su klošari, j*baću im mater - rekao je Dača.

- Sad ću da sklonim Murata od Teodore jer će na kraju da dobije po p*čki - rekla je Milena.

- Ona i Filip su se na veridbi gledali, ali ja to neću da pričam. U šiframa mi je na svojoj veridbi pričala o njemu - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić