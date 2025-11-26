AKTUELNO

Više ne može da sakrije emocije: Alibaba priznao da otkida na Maju Marinković, samo s njom želi ozbiljnu vezu! (VIDEO)

Neočekivano!

Asmin Durdžić, Milena Kačavenda i Sofija Janićijević otišli su kod Drveta mudrosti, a Alibaba je iskoristio ovu priliku da prizna svoje simpatije prema Maji Marinković i otkrije da je to jedina devojka s kojom bi ušao u vezu.

- Drvo, želim večeras da napravim šou u izolaciji. Hoću da napravim s*ksi masažu i vidim sad ljubomoru između Maje i Aneli. Imam ideju da mi daš viski za Maju i mene, a Aneli će pivo da pije jer je polu pijana. Radiću do kraja nedelje zadatak da vidim da li je iskrena Aneli ili Luka, biću njihov savetnik - rekao je Alibaba.

- Ukoliko želiš zadatak, možeš da ga dobiješ, ali piće ćeš dobiti nakon njega. Imaš li neku tajnu? - upitalo je Drvo.

- Evo priznaću da je Maja jedina devojka s kojom bih ušao u vezu, a sve ostale devojke su mi sprdnja - rekao je Alibaba.

- Sad već možemo da pričamo ozbiljnije - reklo je Drvo.

- Je l' si se zaljubio u Maju? - upitala je Milena.

- Da li sam se zaljubio, ne znam, ali me radi. Dvadeset pet sam sprdao, ali nju nisam. Nešto postoji s moje strane, samo ne znam da li sam se zaljubio - rekao je Alibaba.

- Drvo, sada moram da ti priznam da sam se zaljubila - rekla je Milena.

- To si mi već rekla prošlog puta - reklo je Drvo.

- Moram da ti kažem da mi Jakšićka ide na k*rac koja mi se zakačila na ljubavnu priču i ne prestaje s tim. Ozbiljno mi ide na p*čkin živac, ceo dan me provocira i Dača mi je danas namontirao frku - rekla je Milena.

- Ja mislim da se dopadam Anđelu i ne da se dopadam, nego sam sigurna u to - rekla je Sofija.

- Imam ja zadatak evo smislila sam. Sad ću da se nakačim Janjušu dok je u kazinu, a onda ću da upadnem u Odabrane kada se završi žurka i da dođem kod njega da legnem u krevet, pa da mu izjavim simpatije - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

