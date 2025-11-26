Od sutra ih gazim: Kačavenda skapirala da Bebica i Teodora imaju dogovor da ga prevari, Đukić ispao žrtva u celoj priči! (VIDEO)

Sve obelodanila!

Milena Kačavenda prišla je Danilu Dači Virijeviću koji je plakao zbog Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić, a potom je i svima otkrila da njih dvoje imaju dogovor za prevaru i da će ih od sutra gaziti.

- Bebica mi iz čista mira rekao da će mi j*bati mater i tatu - rekao je Dača.

- Šta te briga? - upitala je Aneli.

- Vređa me i pravi mi priču - rekao je Dača.

- Dečko je znao da je unapred dogovorena veriba napolju, a ćutao - rekla je Zorica.

- Nemoj da te čujem da plačeš - rekla je Aneli.

- Prestani, od sutra rešetanje. Ovo smo prošli već prošle sezone, sve sam znala. Nisam budala i pola ne spavam, znam da je slagao da je preskočio kapiju. Sve me slaga, a ti si mi rekao da imaju dogovor spolja - rekla je Milena.

- Dogovor za prevaru? - upitao je Uroš.

- Da, a Filip je ispao nedužan žrtva. Bebica je rekao da će sve u ponedeljak biti okej, pa niko nije glup. Ja sam večeras sklonila Murata na vreme, znam šta radi Bebica. Ovo što Teodora radi, da je htela da ga ostavi ona bi ga ostavila - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić