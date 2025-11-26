Ratno stanje u kazinu: Mina i Bebica žestoko ratuju, Alibaba skočio u njenu zaštitu! (VIDEO)

Obezbeđenje moralo da reaguje!

Mina Vrbaški i Nenad Macanović Bebica žestoko su zaratili u kazinu, a Asmin Durdžić se umešao i stao u njenu zaštitu, zbog čega je u jednom trenutku reagovalo obezbeđenje.

- Kome ti da j*beš mamu? Nemoj ja tebi da j*bem mamu - rekla je Mina.

- Svima - urlao je Bebica.

- Šta se ti dereš? Šta diraš Daču? Kome ćeš ti mamu da j*beš, ja ću tebi da je j*bem - urlao je Asmin.

- Svima vama - rekao je Bebica.

- Na koga bre? - rekla je Mina Asminu.

- Pusti ga, posle ćemo da ga j*bemo - dodao je Terza.

Autor: A. Nikolić