Ratno stanje u kazinu: Mina i Bebica žestoko ratuju, Alibaba skočio u njenu zaštitu! (VIDEO)

Obezbeđenje moralo da reaguje!
Mina Vrbaški i Nenad Macanović Bebica žestoko su zaratili u kazinu, a Asmin Durdžić se umešao i stao u njenu zaštitu, zbog čega je u jednom trenutku reagovalo obezbeđenje.
- Kome ti da j*beš mamu? Nemoj ja tebi da j*bem mamu - rekla je Mina.
- Svima - urlao je Bebica.
- Šta se ti dereš? Šta diraš Daču? Kome ćeš ti mamu da j*beš, ja ću tebi da je j*bem - urlao je Asmin.
- Svima vama - rekao je Bebica.
- Na koga bre? - rekla je Mina Asminu.
- Pusti ga, posle ćemo da ga j*bemo - dodao je Terza.
Detaljnije pogledajte OVDE!
Autor: A. Nikolić