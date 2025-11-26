AKTUELNO

Zadruga

Možemo da se ljubimo kad se budeš opametio: Anita sačuvala poslednji gram dostojanstva i odbila pijanog Filipa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šut-karta!

Filip Đukić osamio se s Anitom Stanojlović ispod trema i tom prilikom pokušao je da je poljubi, ali je ona rešila da skupi poslednji gram dostojanstva i odbila ga.

- Ajmo unutra - rekao je Filip.

- Čekaj da ispucim cigaru, gde ćeš? Odvalio si se - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam top - rekao je Filip.

- Pitaću te sutra kakav si bio - rekla je Anita.

- Ja sam cirke, ali znam šta radim - rekao je Filip.

- Videćemo - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćemo da se ljubimo? - upitao je Filip.

- Da se ljubimo? Kad se budeš opametio, možda - rekla je Anita.

- Dobro - rekao je Filip.

Autor: N.Panić

