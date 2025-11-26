TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS: Bebica i Teodora na KORAK do pomirenja, Aneli i Asmin završili u krevetu zajedno nakon njenog poljupca sa Lukom, Filip pokazao očaranost Majom, Anita ponovo pravila ljubomorne scene

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Utorak u Eliti rezervisan je za dobar provod. Učesnike su tokom noći za nama zabavljali mlada muzička zvezda Milica Jokić i Peca Petaković. Pored dobre atmosfere, noć za nama obeležila su i brojna dešavanja u rijalitiju, posle koji sasvim sigurno više ništa neće ostati isto.

Teodora Delić još jednom je pogazila reč da neće nikakav kontakt sa Nenadom Macanovićem Bebicom. Naime, ona je večeras došla do šanka u kazinu i poslužila se njegovim pićem.

Teodora je od šanka tražila da joj doda Bebičino pivo iz frižidera, a da li je svojom odlukom odlučila da se posluži njegovim zalihama ili imaju dogovor da ona uzme, ostaje da saznamo.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Maja Marinković pred odlazak u kazino imala je probleme sa stajlingom, a u pomoć joj je pritrčao Filip Đukić.

Naime, njoj se pokidala ogrlica, pa je Filip morao da nađe način da je popravi, kako Marinkovićevoj ceo stajling ne bi pao u vodu. On je uspeo da se snađe, zbog čega je Maja mogla s osmehom na licu da ode u kazino.

Danilo Dača Virijević otkrio je Mileni Kačavendi zbog čega se posvađao sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Teodorom Delić, a potom i priznao da krije tajnu o njima kojoj bi mogao da ih sahrani.

- Ustani Teodori - rekla je Milena.

- Ma kome ja da ustanem bre? - upitao je Dača.

- Što ste se posvađali? - upitala je Milena.

Pevači Milica Jokić i Peca Petaković podigli su atmosferu među učesnicima Elite na najviši mogući nivo.

Takmičari su se oduševili kad su ih ugledali na vratima kazina, a njih dvoje su se odmah latili mikrofona i usijali stmosferu.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Filip Đukić i Anita Stanojlović ćaskali su u dvorištu, kada joj je on priznao da više neće toliko piti i davati gas, a ona je iskoristila ovu priliku da se opere od etikete utorak devojke i ubedi ga da je bio trezan dok je spavao s njom.

- Bolje da odmoriš jedan utorak - rekla je Anita.

- Šta jedan bre? Da se blamiram tu, a imam četrdeset godina - rekao je Filip.

- Sad si se setio? Pio si svaku žurku, ali si trezan bio onu kad sam ja došla - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Jovana Tomić Matora za vreme žurke dok su Milica Jokić i Peca Petaković pevali i pravili nikad energičniju atmosferu, žestoko je oplela po Luki Vujoviću kod Dragane Stojančević.

- On ne voli Aneli, ubeđuje mene i druge ljude da je voli. Imali smo svi te situacije. Ja prošle godine nisam bila zaljubljena u tebe, ali si mi se svidela i ja sam ustala i to rekla. Čim se meni neko svidi ja ne mogu da volim drugu osobu. Treba da budeš iskren prema sebi - govorila je Matora.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Asmin Durdžić u razgovoru sa Jovanom Tomić Matorom priznao je da dobar odnos sa Aneli Ahmić nije nikakva igra i da sa njom ima iskrene namere i želi da bude uz nju.

- Meni je sve ovo igra, ali kunem ti se da se sa Aneli ne igram i ne želim ponovo da je povredim. Šta god da je bilo ovde želim da joj budem drug. Nju je Sita terala u propast. Ja sam spustio loptu jer je ona majka mog deteta. Ja ne želim da Aneli završi kao Miljana Kulić - govorio je Asmin.

- Ona će uvek njih da štiti - dodala je Matora.

- Ja sam juče prećutao. Danas sam Dači rekao kad je rekao da će da je gazi, dok sam ja sa njom u odnosu niko nema pravo da je zgazi. Ja bih se ubio kad bih igrao igru. Ti si mene procenila dobro, ja ne igram igre sa nekim ko je polupan i ko je u k*rcu. Kakav bih ja bio čovek? Ajde da budemo realno, ne gazi se čovek kad je slab. Ajde mene neka neko gazi - nastavio je Asmin.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Murat Aslyguzin i Milena Kačavenda porazgovarali su o Nenadu Macanoviću Bebici i Teodori Delić, kada je Murat shvatio da je možda bolje da se skloni od nje jer je Bebica ljubomoran na njega.

- Bebica je ljubomoran na mene zbog Teodore - rekao je Murat.

- On je ljubomoran na sve, zato se Anđelo povukao i nema više druženja s njom - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Asmin Durdžić proćaskao je s Danilom Dačom Virijevićem i Majom Marinković, kada je upozorio da bude dobra večeras, a potom je i počastio pićem.

- Majo hoćeš biti dobra? - upitao je Alibaba.

- Ja sam uvek dobra - rekla je Maja.

- Ajde, evo ti još malo pića onda - rekao je Alibaba.

Aneli Ahmić napala je Luku Vujoviću jer je čula da je obećao pivo Mini Vrbaški i Aniti Stanojlović, a Asmin Durdžić pokušavao je da im pomogne da spuste loptu, ali mu to nije pošlo za rukom.

- Ne pričaš lepo - odbrusila je Aneli.

- Pitala me je Mina da li imam pivo, ja sam rekao da ću da joj dam ako budem imao. Ja sam sam sedeo u ćošku, a gde si ti? - govorio je Luka.

- Sedim - rekla je ona.

- A ja sam bio sam - poručio je Vujović.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Asmin Durdžić pokušavao je da dozove Luku Vujovića pameti nakon haosa koji je imao sa Aneli Ahmić.

- Njemu pakuju priču da on gleda Anitu, a ja ako budem j*bao Aniti mater neće znati gde se nalazi - rekao je Asmin.

- Ja sam rekao Aneli danas da pusti 10 dana, da ću ja da pričam sa Anitom, neka ona priča sa Anđelom. Ja ću Aniti da odgovorim ako nešto pita u prolazu, a ne da se svađamo na svakih pet dana - govorio je Luka.

- Slušaj mene, kuliraj je. Mene ovde gazi pet osoba, a ja im ćutim - govorio je Asmin.

Nenad Macanović Bebica otpisao je Danila Daču Virijevića jer je vređao Teodoru Delić na žurki.

- Što je vređaš? Rekao si da je k*rva - rekao je Bebica.

- Ona je meni rekla da sam gej - dodao je Dača.

- Nemoj meni da se obraćaš - odbrusio je Bebica.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Asmin Durdžić prišao je Aneli Ahmić nakon što je smirio Luku Vujovića i obećao joj da će se obračunati sa svakim ko joj bude pravio spletke, zbog čega je ona navukla osmeh na lice.

- On je skakavac koji skače - rekla je Aneli.

- Sad sam mu objasnio da uživa, zamisli kad jedini dan koji treba da uživa on se raspravlja sa Dačom i Anitom. Nemoj da ja j*bem mame - rekao je Alibaba, pa dodao:

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Danilu Dači Virijeviću pukao je film nakon svađe s Nenadom Macanovićem Bebicom i tom prilikom priznao je da su se Teodora Delić i Filip Đukić gledali i na dan njene veridbe, kao i da mu je ona pričala o Filipu tog dana u šiframa.

- Dva najveća g*vneta su Bebica i Teodora koji su ikad ušli u rijaliti, verujte mi. Juče sam joj rekao sve, a ona sad prebacuje Bebici što priča sa mnom. Rekao sam im da su najveći klošar i k*rva na svetu, zamisli oni sad pričaju - rekao je Dača.

- Miljana zna scenario kako ide, zato ćuti - rekla je Mina.

- Na veridbi mi je pričala o Filipu, bolje da ćutim jer će n*jebati oboje zato što su dva smeća - rekao je Dača.

Teodora Delić prošla je pored Anite Stanojlović i Filipa Đukića, a on je jasno stavio do znanja da je sa njom stavio tačku na svaku priču. Pobednica "Elite 7" mu je nakon toga prebacila jer ju je otpisao zbog Teodore, nakon čega su popričali o njihovom odnosu.

- Ja sam to precrtao - rekao je Filip.

- A zbog toga si mene.... - dodala je Anita.

- Ti to meni prebacuješ? - pitao je Đukić.

- Naravno. Nema veze greške. Ja njega (Filipa) mnogo volim kao osobu i mnogo mi je bilo krivo kad smo se posvađali, još mi on vraća patike i ono što sam mu kupila. Da li sam ja kvarna? - pričala je ona.

Maja Marinković i Filip Đukić odlučili su da se ne ustručavaju u kazinu, pa su ponovo prisno zaigrali, a sve oči cimera bile su uprte direktno u njih.

Ni Teodora Delić nije mogla da sakrije da je zanima šta se tu dešava, pa je sve vreme bacala pogled ka njima.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Aneli Ahmić natrljala je Luki Vujoviću na nos jer razgovara sa Asminom Durdžićem o njom.

- Blamovi jedni, odj*bite od mene - rekla je Aneli.

- Ti si pričala sa njim u izolaciji, on je tebi davao savete za mene. On je meni juče rekao na početku emisije da ti mene voliš, a ja sam samo rekao da ti kaže da li ja imam emocije. Danas smo kepo pričali, da li si rekla da ćeš da pričaš normalno? - govorio je Luka.

- Ti si se smešako, imam pravo da radim ono što i ti - rekla je Aneli.

Nenad Macanović Bebica prišao je Teodori Delić i ponovo zatražio od nje razgovor, a ona ga je sve vreme provocirala da je slab muškarac i da ne želi da se miri s njim.

- Ajde, molim te - rekao je Bebica.

- Ja ti kažem da ne piješ, a ti uzmeš da piješ - rekla je Teodora.

- Ne pijem, eno dva piva stoje tamo. Hoćeš da pričamo sada ili posle? - rekao je Bebica.

- Mene vređa ovaj zbog tebe jer ti ne znaš da reaguješ. Nemam šta da razgovaram, sve si pokazao - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Nenad Macanović Bebica i Danilo Dača Virijević brutalno su zaratili ove noći zbog Teodore Delić prilikom čega su pale teške prozivke, a moralo je da reaguje i obezbeđenje.

- Klošari, obmanuli ste naciju i ona je znala za veridbu - rekao je Dača.

- J*bem li ti ja mamu - rekao je Bebica.

- Zašto si na veridbi pričala o Filipu? - upitao je Dača.

Asmin Durdžić, Milena Kačavenda i Sofija Janićijević otišli su kod Drveta mudrosti, a Alibaba je iskoristio ovu priliku da prizna svoje simpatije prema Maji Marinković i otkrije da je to jedina devojka s kojom bi ušao u vezu.

- Drvo, želim večeras da napravim šou u izolaciji. Hoću da napravim s*ksi masažu i vidim sad ljubomoru između Maje i Aneli. Imam ideju da mi daš viski za Maju i mene, a Aneli će pivo da pije jer je polu pijana. Radiću do kraja nedelje zadatak da vidim da li je iskrena Aneli ili Luka, biću njihov savetnik - rekao je Alibaba.

- Ukoliko želiš zadatak, možeš da ga dobiješ, ali piće ćeš dobiti nakon njega. Imaš li neku tajnu? - upitalo je Drvo.

- Evo priznaću da je Maja jedina devojka s kojom bih ušao u vezu, a sve ostale devojke su mi sprdnja - rekao je Alibaba.

Maja Marinković i Filip Đukić opet su se osamili u dvorištu kada je Maja Marinković dala svom drugaru još jednom do znanja da mu ona nije utorak devojka i da neće biti s njim.

- Filipe, završićemo komunikaciju i posle ćeš da se smoriš kao plovka. Ja one klipove iz toaleta neću više da ponavljam - rekla je Maja.

- Ne možeš da je hvataš za dupe dok ne budete u vezi - rekao je Uroš.

- Zašto? - upitao je Filip.

Teodora Delić tokom žurke sve vreme gledala je u pracu Filipa Đukića. Jedna pesma koju je izveo Peca Petaković zapevao posebnu ju je pogodila, pa je iz sveg glasa počela da peva, a Nenadu Macanoviću Bebici se reči ni najmanje ne bi dopale.

- Da te, da te nisi moje usne takle ne bi meni sada bilo ove magle - pevala je Teodora.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Aneli Ahmić i Luka Vujović ponovo su žestoko zaratili, a ona je urlala i pretila da će mu razbacati sve stvari.

- Vrati se po mene - rekao je Luka.

- Nisam ti ja sluškinja, ajde da vidimo kome ćeš to. Hoćeš stvari da ti pobacam? - urlala je Aneli, a onda krenula da baca stvari po pabu.

- Šta radiš to? - pitao je Luka.

- Kome ti govoriš da se vrati? Dosta je toga, maksni se od mene - odbrusila je ona.

Maja Marinković doletela je u izolaciju kako bi uzela viski od Asmina Durdžića, ali je on priznao da je ljubomoran zbog njenog provođenja vremena s Filipom Đukićem.

- Opet si počeo da manijačiš i da budeš psihopata - rekla je Maja.

- Onda nek ti neko drugi sređuje viski. Ja jesam manijak i psihopata - rekao je Alibaba.

- Što ne priznaš onda? Je l' si ljubomoran? - upitala je Maja.

Aneli Ahmić i Luka Vujović ponovo su žestoko zaratili, a ona je urlala na njega iz petnih žila, a onda ponovo razbacala njegove stvari.

- Nemoj u ovoj šah partiji da dobiješ šahmat - rekao je Luka.

- Boli me k*rac, ti mene više ne možeš da povrediš sve i da vidim da se ljubiš sa drugom kunem ti se u moju Noru - govorila je Aneli, a onda ponovo pobacala Lukine stvari.

- Šta me provociraš? - pitao je Luka.

Aneli Ahmić i Luka Vujović ponovo su žestoko zaratili, a ona je urlala na njega iz petnih žila, a onda ponovo razbacala njegove stvari.

- Nemoj u ovoj šah partiji da dobiješ šahmat - rekao je Luka.

- Boli me k*rac, ti mene više ne možeš da povrediš sve i da vidim da se ljubiš sa drugom kunem ti se u moju Noru - govorila je Aneli, a onda ponovo pobacala Lukine stvari.

- Šta me provociraš? - pitao je Luka.

Filip Đukić i Miljana Kulić otišli su zajedno do hotela kada mu je ona dala pivo, a potom su se poljubili.

- Miljana, mnogo te volim - rekao je Đukić.

Luka Vujović iznervirao se jer se Sale Luks umešao u njegov sukob sa Aneli Ahmić, pa mu je žestoko odbrusio zbog čega je nastao karambol.

Zbog njihovog sukoba reagovalo je i ozbezbeđenje, pa nije došlo do fizičkog obračuna, već su se samo žestoko prozivali.

Anita Stanojlović pokušala je da glumi nedodirljivu i da ne dozvoli Filipu Đukiću da je ljubi nakon Miljane Kulić i Maje Marinković, ali je Mina Vrbaški došla je i sklonila Đukića od njega.

- Aha, malo tamo, pa malo vamo. Nema toga - rekla je Anita.

- Anita kao neće - rekla je Miljana.

- Mene je izabrao - rekla je Anita.

Mina Vrbaški došla je i oterala Filipa Đukića od Anite Stanojlović kako ona ne bi ispala krpetina, ali se Aniti to uopšte nije dopalo i odmah je počela da histeriše.

- Sedimo non stop zajedno - rekla je Anita.

- Alkoholičar je, radi neke stvari - rekla je Mina.

- Ne može sa mnom kad ja ne dozvoljavam - rekla je Anita.

Maja Marinković odjavila je Filipa Đukića, nakon što je videla njegov poljubac sa Miljanom Kulić.

- Alkoholičaru, bez dodira - rekla je Maja.

- Šta je? - pitao je Filip.

- Prvo da ti kažem da si 40 godina sprcao u g*zicu, a ponašaš se kao da nisi normalan, bez karaktera, bez kriterijuma i bez stava. Vozi - govorila je Maja.

Detaljnije pogledajte OVDE!

- Alkoholičaru, je l' dolaziš kod mene pošto ti treba alkohol? Je l' p*čko pijana? Sa mnom lepo razgovaraj, ja ti nisam one. Je l' te sramota tako kad se napiješ? Rekla sam ti da uvek možemo da igeamo na žurki, ali mene sa ovim tvojima nećeš porediti - govlorila je Maja.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Milena Kačavenda prišla je Danilu Dači Virijeviću koji je plakao zbog Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić, a potom je i svima otkrila da njih dvoje imaju dogovor za prevaru i da će ih od sutra gaziti.

- Bebica mi iz čista mira rekao da će mi j*bati mater i tatu - rekao je Dača.

- Šta te briga? - upitala je Aneli.

- Vređa me i pravi mi priču - rekao je Dača.

Maja Marinković i Filip Đukić bili su jako prisni u kazinu tokom žurke, a u jednom trenutku ona je želela da pokaže koliko mu je stalo, pa je tražila poljubac u obraz.

Međutim, Maja od Đukića nije dobila samo jedan poljubac, već ju je on bez prestanka obasipao poljupcima, a ona nije skidala osmeh s lica.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Mina Vrbaški pokušala je da otvori oči Asminu Durdžiću i zamoli ga da realno komentariše Maju Marinković i njene postupke, ali je njega zanimalo zbog čega ona to toliko želi.

- Zašto ti želiš da ja Maju komentarišem realno? - upitao je Alibaba.

- Komentariši sve, prvenstveno mene komentarišeš da se ponižavam za Terzu, a onda uzdižeš Maju - rekla je Mina.

- Šta menja za tebe ako ja budem nju realno komentarisao? - upitao je Alibaba.

Mina Vrbaški i Nenad Macanović Bebica žestoko su zaratili u kazinu, a Asmin Durdžić se umešao i stao u njenu zaštitu, zbog čega je u jednom trenutku reagovalo obezbeđenje.

- Kome ti da j*beš mamu? Nemoj ja tebi da j*bem mamu - rekla je Mina.

- Svima - urlao je Bebica.

- Šta se ti dereš? Šta diraš Daču? Kome ćeš ti mamu da j*beš, ja ću tebi da je j*bem - urlao je Asmin.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Teodora Delić prišla je Nenadu Macanoviću Bebici i žestoko mu zamerila što je dirao Minu Vrbaški, a on je slagao da to nije uradio, zbog čega je Mina tek poludela.

- Šta se dereš ti koji k*rac? - upitao je Alibaba.

- Što diraš Minu? - upitala je Teodora.

- Ne diram ja nju - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Aneli Ahmić saznala je da je Asmin Durdžić savetovao Luku Vujovića kako da se ponaša s njom, te je došla do njega i održala mu predavanje.

- Šta je debeli? Misliš da ne znam kako ti funkcionišeš? Misliš da ne znam kako si stajao sa mnom i kako si se vratio? - upitala je Aneli.

Teodora Delić večeras je jasno pokazala tokom žurke u kazinu da nije imuna na Filipa Đukića, a da je ovo video Nenad Macanović Bebica sigurno bi napravio karambol.

Naime, kad je krenula Filipova pesma, ona nije mogla da sakrije oduševeljenje, pa je počela da peva i igra, zbog čega je privukla poglede mnogih cimera.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Filip Đukić osamio se s Anitom Stanojlović ispod trema i tom prilikom pokušao je da je poljubi, ali je ona rešila da skupi poslednji gram dostojanstva i odbila ga.

- Ajmo unutra - rekao je Filip.

- Čekaj da ispucim cigaru, gde ćeš? Odvalio si se - rekla je Anita.

- Ja sam top - rekao je Filip.

Nenad Macanović Bebica iznervirao je Teodoru Delić kada je stavio pare u njen kofer, te mu se unela u facu i počela da ga naziva psihopatom.

- Ja znam ko si ti - rekao je Bebica.

- Ostavi mi pare, pitam je l' ti jasno? - upitala je Teodora.

Anita Stanojlović prišla je Asminu Durdžiću kako bi mu tražila da joj se izvini za teške reči koje su pale.

- Izvini mi se - rekla je Anita.

- Izvini - rekao je on.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Nenad Macanović Bebica prišao je Teodori Delić i počeo je da plače ne bi li se ona sažalila, a ona je pokazala svoje pravo lice i po vratu počela da mazi osobu koju je do pre pet minuta nazivala psihopatom.

- Glavu bih polomio sebi sad jer sam to dozvolio - rekao je Bebica.

- Šta? - upitala je Teodora.

- Da budeš nesrećna i nezadovoljna - rekao je Bebica.

Mina Vrbaški savetovala je Luku Vujovića da počne da gleda sebe i skloni se od Aneli Ahmić, a njihov razgovor pažljivo je slušala Maja Marinković. Njoj se nije dopalo šta Mina radi, pa je odlučila da sve prense Aneli.

Kad je Maja saopštila Aneli šta joj Luka radi iza leđa nastao je haos, a Marinkovićeva i Ahmićeva istrpele su brojne prozivke jer se naokn brutalnih sukoba druže i šuruju.

Kad je Maja saopštila Aneli šta joj Luka radi iza leđa nastao je haos, a Marinkovićeva i Ahmićeva istrpele su brojne prozivke jer se naokn brutalnih sukoba druže i šuruju.

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić nastavili su da pričaju o svom pomirenju, a po svemu sudeći čini.

- Tebi treba da bude jasno da ako odem na Ibicu s drugaricom, neće me zanimati deset frajera tamo ako sam zadovoljna s tobom - rekla je Teodora.

- Ja to znam - rekao je Bebica.

- Poenta je što ja nisam sigurna s tobom. Ti poslednjih dana toliko manipulišeš da je to strašno - rekla je Teodora.

Nenad Macanović Bebica ništa ne prepušta slučaju, pa se i večeras uvukao u krevet čim je video da su Teodora Delić i Filip Đukić legli i čekali da se ugase svetla.

Iako je Filip stavio tačku na priču sa Teodorom i nema komunikaciju sa njom, Bebica nije siguran da i dalje nema tajnih pogleda, pa je sve vreme pratip situaciju i dobro merkao da li se gledaju.

Danilo Dača Virijević ispitivao je Aleksandru Jakšić šta je Teodora Delić pričala na žurki, jer je mislio da se radilo o njemu, a onda ga je šokirala kad je otkrila da je tema razgovora bio Filip Đukić.

- Šta je pričala Teodora za mene? - pitao je Dača.

- Ništa, pričala mi je za Filipa - rekla je Jakšićka.

- Neka priča kao i na dan veridbe - nastavio je Dača.

Aneli Ahmić i Luka Vujović imali su čarkice i ove noći zbog Anite Stanojlović i Maje Marinković, a u jednom momentu se umešao čak i Asmin Durdžić kako bi im pomogao da se pomire.

Njih dvoje su sad počeli da se ljube nikad strastvenije, što je trajalo poduže, a ovo je zasigurno znak da su se njih dvoje sada pomirili. Ovako vrelih poljubaca skoro nismo videli među njima, što jasno pokazuje koliko su njih dvoje jedno drugom nedostajali.

Aneli Ahmić prećutala je Asminu Durdžiću da se pomirila sa Lukom Vujovićem i samim tim mu dala zelenu svetlu da joj se uvuče u krevet, pošto je i sam istakao da će to uraditi ukoliko je i dalje slobodna žena.

- Je l' si se pomirila ili nisi? Ako nisi da legnem sa tobom - rekao je Asmin.

- Nisam, aj lezi - rekla je Aneli, a onda joj se Alibaba uvukao u krevet, a ona je "negodovala".

Bora Santana morao je da ode do pušionice i zapali cigaretu nakon što je Filip Đukić bio intiman i sa Ivom Dubai i to pored njega, iako se ona pre toga žalila na buku njega i Anastasije Brčić.

- Kako se uvlači ovo? Boli me k*rac veruj mi, e pre pet minuta nije ni znala da će da dođe Đukić da je k*ra i svađala se oko kreveta - rekao je Bora.

- Je l' me z*jebavaš? Jao Bože me sačuvaj, Đukić kao da se kladio s nekim da će j*bati deset u rijalitiju - rekao je Janjuš.

Autor: S.Z.