DA NEMA KAMERA, ONI BI ZAVRŠILI ZAJEDNO! Biljana Vujović FRAPIRANA zbog zbližavanja Aneli i Alibabe, sinu Luki poručila: Da nije moj, svašta bih rekla...

Rešila da progovori.

Poslednjih dana velika se prašina podigla zbog odnosa Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, koji su odlučili da spuste loptu jedno prema drugom, a mnogi komentarišu i da su na korak od pomirenja.

Međutim, Aneli se sinoć pomirila sa Lukom Vujovićem, te su ozvaničili vezu poljupcima, a onda, kada je stigla u izolaciju, Ahmićeva je u svoj krevet primila bivšeg partnera Asmina.

Povodom ove novonastale situacije i ljubavnog trougla mi smo kontaktirali Lukinu majku Biljanu Vujović, koja je bila veoma konkretna i izričita.

- Nemam odgovor na sve ovo osim da se u stvari Aneli igra sa svima. Ipak ona poznaje Asmina. A i on nju. Asmin je sinoć trazio zadatak, ali ne vidim i da ga je ispunio. Nije je masirao i nije spojio krevete. Više nisam sigurna ni u Aneline, ni u Lukine emocije. Ali isto tako ni u Asminove. Ili pravdaju honorare ili se niko ni od koga tu nije ohladio. Osim Janjusa. Ovaj trio je jedan veliki cirkus. I ne znam šta će da prevagne. Da nema kamera sigurna sam da bi Asmin I Aneli završili zajedno. Ovako će ovo natezanje trajati i trajati - rekla je Biljana i dodala:

- Što se mog Luke tiče, koga sam na žalost upoznala u nekom svetlu koje nije za pohvalu, i tu sam sigurna da mu ne gine diskvalifikacija. Zbog svog ponašanja je postao napolju omrazen. Iskreno, da nije moj sin svašta bih rekla, ali ću ostati suzdržana. Uz njega sam bila i ostaću ma šta da radi. Zna se da su se zbog žena vodili ratovi, a on je trenutno u ratu sa svima. I to je ok... Ali - postavlja se pitanje dokle i da li je to svetinja koja treba da se brani - navela je Lukina majka za Pink.rs.

