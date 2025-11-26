Haos u programu uživo: Suočavanje Dače, Teodore i Bebice, Ivan bivše verenike vratio na fabrička podešavanja! (VIDEO)

Neprijatno!

U toku je radio-emisija "Amnezija". Voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu.

- U kakvom ste odnosu vas dvoje?

- Stanje nije promenjeno, što se mene tiče, samo normalno komuniciramo. Pričali smo jutros ko mu je ispao prijatelj, ko nije - rekla je Teodora.

- Ja imam potrebu da pričamo i nema potrebe da se priča da je to lažno nada - dodao je Bebica.

- Frka nam je da se pomirimo da ne ispadne Filip žrtva - smejala se Teodora.

- Najviše mi para mozak da je to neka dogovorena priča, devojku koju najviše volim da guram u nešto. To su takve budalaštine, a njega je pojeo rijaliti - govorio je Bebica.

- Glupa si kao k*rac. Nisam rekao da ste smislili prevaru, nego da je ona znala za veridbu i da je mogla unapred da kaže da neće da se veri - pričao je Dača.

- Ja hoću da ispričam šta je tačno bilo u tolaetu. Dača mi je rekao da ću da se pomirim sa Nenadom, a ja sam rekao da su šanse da se pomirim kao da on bude sa Dekijem koji je ispao. On je to preveo da sam ja rekla da je gej, pa me je uvredio da sam k*ravela - govorila je Teodora.

- Idite jedite supice, blamovi. Ispričaj šta si pričao Teodori - dodao je Dača.

- Teodora je znala da ću napolju da je verim u nekom trenutku, a kad smo ušli ovde ona nije znala da će da bude verena. Ona je sumnjala kad sam radio zadatak da će da dobije psa jer je to bio plan napolju. Niko nije znao osim Vanje, Toše i Kačavende - pričao je Bebica.

- On je mali g*vnarko da mu nije bilo mene, ne bi bilo ni njega. Ne bi imao šta da jede ovde. Sa mnom je bio 24 sata. On je dolazio ovde i pričao mi šta ja radim i da me gledaju mama i tata. Ja sam danas pričao kod Drveta da mene boli k*rac za ponos ako nisam sa osobom koju volim. Mene ne zanima ko će šta da kaže, ona da je najgora na svetu za mene je najbolja i to će uvek tako da bude. U kući niko ne zna šta nas dvoje pričamo. On je prošle sezone sedeo sa Teodorom, pa dolazio kod mene i kaže nešto peto - govorio je Bebica.

- Inače, Nenad i ja otkako smo ušli ovde smo komentarisali da je Dača počeo da se odvaja od nas, pošto je prošle godine za nama išao non stop i druži se sa nama. Ja sam ove sezone shvatila da on juri za prvim temama, Asmin, Mina i tu je krenuo da se kreće i nas da ne j*be 2%. Njemu je stalo do projekta i do rijalitija, očekivala sam da će i mene da zgazi jer mu prijatelji nisu bitni - pričala je Teodora.

- Koga boli k*rac za Daču? Vi bežite od teme. Upliću Daču da se ograde, a da bi se oni spojili. Bebica može samo Teodoru da manipuliše jer ona nema dva grama mozda iako ima čelendru kao aerodrom. Prva rečenica koju je izgovorila Teodora, a niko je nije ni pitao, to je da će Filip da ispadne žrtva. Pametnom to govori da će da se pomire, a Filipa boli k*rac. Ona da ne bi ostala k*rvatina pomiriće se, a onda će zajedno da kažu Filipu da je njihova ljubav jača, a od ljubavi nema ništa. On je od nje napravio poluinvalida, ona ne zna da se snađe u vremenu i prostoru. Ja namerno danima govorim da će Teodora najbolja da prođe, ali on nju pogledom hipnotiše - umešao se Ivan.

- Ja već skoro mesec dana nisam sa Nenadom, a ljudi i dalje pričaju da ja ne umem sama da se snađem, zbog čega? - pitala je Teodora.

- Zašto jedeš sa njim? Zašto jedeš sa čovekom koji je manijak? - dodao je Ivan.

- Ja to nisam rekla, nego vi. Ja sam rekla da je psihopatski samo ono što je on uradio Filipu. Ja neću da se mirim sa njim, vi se svi blamirate. Ja mesec dana ovde živim sama. Ja stojim pri svom stanu da se pomiriti neću - govorila je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić