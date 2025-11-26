OTKRIVAMO! Ko je devojka kojoj Filip posvećuje pesme iz Elite? Radi se o mladoj pevačici, a njen izgled ostaviće vas bez daha! (FOTO)

Pogledajte o kome je reč!

Filip Đukić više puta u "Eliti 9" pominjao je da postoji za njega specijalna devojka izvan rijalitija, za koju se nada da će ga sačekati i sa njim uploviti u ljubavnu vezu nakon završetka najgledanijeg rijalitija u regionu.

On je njoj više puta tokom radio-emisije "Amnezija" posvetio pesmu, što je takođe i danas uradio.

- Meni je ovo jedna od omiljenih pesama i omiljena pesma moje drage osobe. Ako podrška može ovo da baci na stori, a Mateja da pošalje - rekao je Filip.

Tokom jedne emisije "Pitanja novinara" Anita Stanojlović je obelodanila više detalje o Filipovoj specijalnoj devojci i otkrila da je Đukić čekao da se ona vrati iz Amerike, zbog čega su se njih dvoje žestoko posvađali.

Mnoge je zanimalo o kome se to radi, a upravo je u toj emisiji i otkriveno njeno ime. Naime, reč je o mladoj pevačici Lores, koja je na društvenim mrežama mnogima privukla pažnju svojim atraktivnim izgledom i stilom.

Autor: A. Nikolić