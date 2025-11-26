AKTUELNO

Domaći

OTKRIVAMO! Ko je devojka kojoj Filip posvećuje pesme iz Elite? Radi se o mladoj pevačici, a njen izgled ostaviće vas bez daha! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pogledajte o kome je reč!

Filip Đukić više puta u "Eliti 9" pominjao je da postoji za njega specijalna devojka izvan rijalitija, za koju se nada da će ga sačekati i sa njim uploviti u ljubavnu vezu nakon završetka najgledanijeg rijalitija u regionu.

On je njoj više puta tokom radio-emisije "Amnezija" posvetio pesmu, što je takođe i danas uradio.

pročitajte još

Hit: Filip se posprdao sa Bebicom i karambolom koji su imali zbog Teodore, u Amneziju stigla i ŠOK PORUKA za Milosavu! (VIDEO)

- Meni je ovo jedna od omiljenih pesama i omiljena pesma moje drage osobe. Ako podrška može ovo da baci na stori, a Mateja da pošalje - rekao je Filip.

Tokom jedne emisije "Pitanja novinara" Anita Stanojlović je obelodanila više detalje o Filipovoj specijalnoj devojci i otkrila da je Đukić čekao da se ona vrati iz Amerike, zbog čega su se njih dvoje žestoko posvađali.

Mnoge je zanimalo o kome se to radi, a upravo je u toj emisiji i otkriveno njeno ime. Naime, reč je o mladoj pevačici Lores, koja je na društvenim mrežama mnogima privukla pažnju svojim atraktivnim izgledom i stilom.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ko je nova devojka Frana Pujasa? Njen izgled ostaviće vas bez daha, a tek kad vidite vruće fotke koje kači

Domaći

Prepoznajete li učesnicu Elite 8 sa slike? Napravila je dar-mar čim je ušla, danas je ponosna majka, a pomrsila je konce u mnogim ljubavim odnosima (F

Zadruga

NI VIKTOR, NI ANĐELO! Rada Todorović konačno rešila da otkrije ko je ukrao njeno SRCE! (VIDEO)

Društvo

CRVENI KONAC NOSE MNOGI LJUDI U SRBIJI, A PREDSTAVLJA VELIKI GREH? Vladika otkrio zašto se to NE RADI

Zadruga

Đukić slama ženska srca kao niko: Bora otkrio da je još jedna takmičarka Elite 9 pala u depresiju zbog njega! (VIDEO)

Zadruga

Ko je misteriozna takmičarka? Miksi Kulić je opisala do detalja, voditelji totalno zbunjeni! (VIDEO)