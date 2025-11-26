Ima zeleno svetlo: Aneli pristaje na sve, Luka kupio mir i DOBIO ODOBRENJE da komunicira sa Anitom! (VIDEO)

U toku je radio-emisija "Amnezija". Voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Luku Vujovića i Aneli Ahmić koji su otkrili šta se dešava u njihovom odnosu i da li je došlo do pomirenja.

- Nismo se pomirili. Može da ima komunikaciju sa kim hoće i ona isto, ali ljubavni kontekst da se ne spominje da ne bismo imali rasprave i svađe. Mi se jesmo poljubili jutros, ali to nema veze posle toga se nismo poljubili, a ni pre toga. Nismo se pomirili, nismo u vezi i pustićemo vreme - govorio je Luka.

- Ovo je sve istina i ja se slažem, pa ćemo da vidimo šta će da bude. Ceo dan smo zajedno u pabu i ležimo. Nije normalno da se ovako ponašamo. Ja ne mogu da pređem preko nekih stvari, sve ovo što je radio ovih dana. Trenutno ne mogu da pređem, sve se skupilo. Verujem da ne može ni on. Ako on ovako nastavi da se ponaša ja verujem da će emocije da se ugase, to sam rekla i kod Drveta - dodala je Aneli.

- Da li sam dobro čuo, pošto zvanično niste zajedno, baš ste nas zeznuli... Dogovorili ste se da ima komunikacije sa drugima, ali ne u ljubavnom kontekstu? Da li to znači da ste Anitu i Anđela stavili pod tepih i sad to može da se radi ili to nije ni bilo? - pitao je Ivan Marinković.

- To je bilo, možda će i biti, ali ga ja puštam - rekla je Aneli.

- Nema više da ja gledam Anitu, ja sad pričam sa Anitom - dodao je Luka.

