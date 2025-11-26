AKTUELNO

Domaći

Svi navijaju za pomirenje Aneli i Alibabe: Ona otkrila da je Durdžić hteo Nori da napravi brata, evo za koje ime se odlučio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sevaju varnice!

Asmin Durdžić pričao je sa Borom Santanom i Anitom Stanojlović o odnosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Oni su se složili da se pomirenjem Luka žestoko ponizio, a kad je naišla Aneli počeo je da je hvali i prepucavanja se sa njom.

- Ona je luda za mnom. Uvek ću je voleti - rekao je Asmin.

- Ovim je pogazila svaku reč što je rekla, a to je i bila poenta - dodala je Anita.

pročitajte još

Ne odvajaju se: Da li su Milan i Sofija novi par Elite 9? (VIDEO)

- Kako ćeš da objasniš neke situacije to ću da ti postavim pitanje kad legnemo - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad? Ja sam slobodan - dodao je on.

- Nisam znala - poručila je Ahmićeva.

pročitajte još

Haos u programu uživo: Suočavanje Dače, Teodore i Bebice, Ivan bivše verenike vratio na fabrička podešavanja! (VIDEO)

- Meni jedino ne bi bilo čudno da se vas dvoje pomirite. Luka ne bi imao pravo da se meša, vi imate dete - pričao je Santana.

- Govorio je da će da napravi Nori brata, a možda se ne seća toga. Da li znaš da je sinu hteo da da ime Armando? Svađala sam se sa njim, to bi bio haos - rekla je Aneli.

- Ako dobijem ćerku sa bilo kojom ženom daću joj ime Stanija - dodao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jutros je prilao da će da mi napravi dete i legao je sa mnom u krevet. Da li je to prijavio? - pitala je Aneli.

pročitajte još

Hit: Filip se posprdao sa Bebicom i karambolom koji su imali zbog Teodore, u Amneziju stigla i ŠOK PORUKA za Milosavu! (VIDEO)

- Ne priča mi te stvari lažovčina - dodao je Dača.

- Ti ćeš sa mnom da igraš igre? Do subote sad nećeš sa mnom da progovoriš tri reči - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Volela bih da je ovako lagan i drugim danima: Teodora ne krije da je odlepila za Filipom, udrženim snagama rešavaju Lukine ljubavne jade (VIDEO)

Zadruga

Odlučio da je smuva: Munjez svim snagama pokušava da osvoji Keneški, ona ga optužila da je opštio sa dve devojke!(VIDEO)

Zadruga

Odlepili jedno za drugim: Sara i Luks ne prestaju da se ljube, ovako zaljubljena do sad nije bila! (VIDEO)

Zadruga

E, sad ide kontrola! Đukić proverio da li je Teodori hladno, ona koliko ima alkohola u krvi (VIDEO)

Zadruga

Filip i Teodora se jedu pogledima: Bebica je tek verio, a Đukić ne odustaje od želje da je overi! (VIDEO)

Zadruga

Sevaju varnice između Aneli i Mateje: Ona zahteva od njega da vodi njene ratove i odbrani je od Uroša! (VIDEO)